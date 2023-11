Trimestrali: Iliad cresce a doppia cifra, Vodafone in rosso. Primi segnali di acquisizione in Italia?

Risultati opposti nel 2023 per Iliad e Vodafone. Il Gruppo francese mostra ricavi in crescita sia a livello globale che in Italia. Il colosso britannico, invece, registra un calo dei ricavi globale, -4,3%. Regge l’Italia che però potrebbe essere la prossima cessione del Gruppo

Risultati opposti per Iliad e Vodafone. Se il gruppo francese delle telecomunicazioni Iliad continua a macinare ottimi risultati, evidenziando una crescita dei ricavi del +10,1% nei primi nove mesi del 2023, Vodafone Group attraversa di un periodo di alti e bassi con una contrazione dei ricavi del 4,3%, attribuibile ai movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio e alla cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nel precedente anno finanziario.

Risultati finanziari che mettono in luce le differenza attuali tra le due società, con Vodafone che risente delle note difficoltà che attraversano il settore Tlc e Iliad invece pronta a espandersi forte del suo modello low cost. Vodafone ha già avviato una riorganizzazione focalizzata anche sulle attività in Italia, identificando alcune di esse come problematiche o non più redditizie, strette tra gli enormi investimenti sulle reti e i prezzi sempre più sotto pressione. Iliad, invece, in un processo di crescita e consolidamento nel settore delle telecomunicazioni in Italia rimane sempre interessata ad un eventuale acquisizione delle attività del Gruppo nel paese, Swisscom permettendo.

Iliad: crescono i ricavi, +10,1%

Iliad ha registrato un aumento del numero di utenze a 47,8 milioni nei primi nove mesi del 2023, con un incremento di 845 mila rispetto a giugno 2023.

Il fatturato è salito a 6,797 miliardi di euro, mostrando un aumento del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’EBITDAaL ha raggiunto i 2,545 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,1% rispetto al 30 settembre 2022.

In Italia, il Gruppo francese ha raggiunto 10,475 milioni di utenti attivi mobile, con un aumento netto di 359 mila utenti rispetto a giugno 2023. Nel segmento fiber-to-the-home (FTTH) del mercato fibra, ha registrato una performance positiva, con 172 mila utenti e un incremento netto di 23 mila nuovi utenti rispetto al primo semestre dell’anno.

Iliad Italia: 764 milioni di euro di fatturato, +12,5%

I principali indicatori finanziari di Iliad in Italia mostrano un trend positivo. Il fatturato dei primi nove mesi ha raggiunto 764 milioni di euro, con un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’EBITDAaL, con una performance positiva, è salito a 189 milioni di euro registrati al 30 settembre 2023, rappresentando un aumento del 28,7% rispetto al 2022.

“Trimestre dopo trimestre abbiamo messo a segno performance sempre più positive, sia nel segmento mobile che in quello della fibra, e non da ultimo anche in quello business – ha commentato Benedetto Levi, AD di Iliad Italia – Sin dal nostro arrivo, abbiamo costruito la nostra offerta a partire dai valori di fiducia e trasparenza, principi che sono diventati una garanzia per tutti gli utenti che ogni giorno decidono di sceglierci”.

Vodafone: semestre in rosso, calo del 4,3% nei ricavi totali

Vodafone Group, invece, ha registrato un calo del 4,3% nei ricavi totali, che si sono attestati a 21,9 miliardi di euro nel primo semestre dell’anno fiscale 2024. Questa contrazione è attribuita ai movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio e alla cessione di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nel precedente anno finanziario. Il margine operativo lordo è sceso a 6,4 miliardi, un utile operativo in calo del 44,2% a 1,7 miliardi e una perdita di 0,2 miliardi di euro.

La perdita ammonta a 155 milioni di sterline, a fronte di un utile di 1.202 milioni di sterline nello stesso periodo dell’anno precedente. La perdita base per azione è di 1,28 centesimi di euro, rispetto all’utile base per azione di 3,37 centesimi di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.

Crescono, però, i ricavi dei servizi del Gruppo sono cresciuti del 4,2% (o del 2,3% escludendo la Turchia), con miglioramenti sia in Europa che in Africa. Migliora anche la situazione in Germania mentre accelera Vodafone Business, in crescita del 4,4% nel primo semestre. “Durante la prima metà dell’anno, abbiamo ottenuto una migliore crescita dei ricavi in quasi tutti i nostri mercati e siamo tornati a crescere in Germania nel secondo trimestre”, ha commentato la CEO Margherita Della Valle.

“La trasformazione di Vodafone sta procedendo – ha aggiunto – La nostra attenzione ai clienti e la semplificazione della nostra attività stanno cominciando a dare i loro frutti, anche se c’è ancora molto da fare. Abbiamo anche annunciato transazioni per rafforzare la nostra posizione nel Regno Unito e uscire dal difficile mercato spagnolo al fine di dimensionare adeguatamente il nostro portafoglio per la crescita”.

Il gruppo ha confermato la guidance per l’anno fiscale 2024. Si prevede che l’EBITDAaL rettificato rimanga sostanzialmente invariato, attestandosi intorno a 13,3 miliardi di euro, mentre il free cash flow rettificato è stimato a circa 3,3 miliardi di euro.

Vodafone Italia: bene Vodafone Business, male il mobile

Vodafone Italia continua a mostrare un miglioramento, con i ricavi da servizi che nel primo semestre sono stati di 2,098 miliardi di euro (-1,3%). Il secondo trimestre ha registrato un calo del 1%, inferiore rispetto al primo trimestre (-1,6%). L’Adjusted EBITDAaL si attesta a 645 milioni, con una diminuzione del 15%, influenzata dal rincaro dei prezzi dell’energia del 10,1%. Escludendo l’impatto energetico, l’Adjusted EBITDAaL registrerebbe una diminuzione del 4,9%.

I ricavi da rete fissa di Vodafone Italia continuano a crescere solidamente, registrando un aumento del 8%. L’incremento è trainato dalla robusta espansione nella connettività fissa Business e nei servizi digitali per le imprese. Al contrario, i ricavi da mobile subiscono una contrazione del 5,1%, riflettendo le continue pressioni sui prezzi in un mercato tradizionalmente competitivo.

Vodafone Business continua a mostrare solidità, evidenziando una crescita dell’8,4% trainata dal business fisso e dalla domanda positiva per la connettività e i servizi digitali.

I servizi a banda larga coprono ora 23,6 milioni di famiglie, con ulteriori 3,9 milioni di famiglie e imprese servite tramite FWA 5G e 1,5 milioni tramite FWA 4G. Il secondo brand, ho. Mobile, ha continuato a crescere, aggiungendo 117 mila nuovi clienti e raggiungendo un totale di 3,1 milioni di clienti. Nel mese di ottobre 2023 è stato anche esteso l’accordo nel mercato wholesale con Poste fino al 2028.