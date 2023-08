Iliad continua a crescere in Italia: volano gli utenti mobile, cresce anche la fibra

Nel primo semestre il fatturato italiano è aumentato del 12,2%. L’Ad Levi: “Leader del mercato per crescita mobile da 21 trimestri”. Entro fine anno arriva IliadSpace

Iliad continua a crescere e a macinare utenti in Italia. Il gruppo di telecomunicazioni Iliad, società madre di Free in Francia e di iliad Italia, ha diffuso i conti del primo semestre che nel nostro Paese si è chiuso con tutti i parametri in rialzo.

Iliad Italia: utenti e fatturato in crescita nel primo semestre

Da gennaio a giugno Iliad Italia ha registrato un fatturato pari a 496 milioni di euro, in crescita del 12,2% rispetto al primo semestre del 2022. L’EbitdaaL (ovvero after leasing) è salito al 34,5%, passando dagli 87 milioni del primo semestre 2022 ai 117 milioni registrati al 30 giugno di quest’anno. Infatti, nel secondo trimestre del 2023, il fatturato generato daIiliad è aumentato dell’11,8% raggiungendo i 254 milioni di euro. Inoltre, al 30 giugno scorso gli utenti attivi mobile sono risultati 10 milioni e 116 mila, con un incremento netto di 267mila utenti rispetto al 31 marzo 2022, raggiungendo una quota di mercato di circa il 12,9 per cento. Il semestre è stato il primo con la commercializzazione di iliadbusiness, l’offerta mobile dedicata ad aziende e partite Iva, che ha contribuito positivamente all’aumento del saldo degli utenti netti. Cresce molto anche il segmento fibra. Iliad ha infatti superato i 149mila utenti con 18mila nuovi abbonati netti rispetto al primo trimestre del 2023 che hanno permesso alla società di raggiungere una quota di mercato di oltre il 3,5% in poco più di un anno.

“Per il ventunesimo trimestre consecutivo continuiamo ad essere leader del mercato italiano per crescita netta di utenti sul mobile – commenta l’ad Benedetto Levi – Iliad dimostra di essere un operatore in grado di intercettare le reali esigenze del mercato italiano, a conferma che il nostro è un modello di business unico ed in grado di essere davvero al fianco degli utenti. Guardiamo con grande fiducia al prossimo semestre anche grazie al lancio di iliadSpace, le cui prime settimane di attività ci hanno permesso di ampliare la nostra rete di distribuzione, essere sempre piu’ capillari e creare un rapporto di fiducia anche con i nuovi negozi di telefonia specializzati”.

I risultati di Iliad in Francia

Il gruppo di telecomunicazioni Iliad, società madre di Free in Francia e di iliad Italia, ha visto il suo utile netto scendere del 63,8% nel primo semestre 2023, a quota 231 milioni di euro, per effetto di un utile eccezionale reintegrato nei conti del primo semestre 2022. D’altro canto, il fatturato è aumentato del 10,4% nel primo semestre, a 4,44 miliardi di euro, con un aumento del numero di abbonati in Francia, Italia e Polonia, ha annunciato il gruppo. “Il marchio Free, in termini di rapporto qualità-prezzo, si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi in un contesto inflazionistico”, secondo il gruppo. Il gruppo di Xavier Niel, delistato, è stato trainato da un aumento delle vendite in Polonia e in Italia.

Anche in Francia il fatturato di Free è aumentato del 7,7% a 2,92 miliardi. Il gruppo ha conquistato 128.000 nuovi abbonati netti di telefonia mobile in Francia e 42.000 nuovi abbonati netti a banda larga e ad altissima velocità l’ebitda è aumentato del 4,1% nel primo semestre, in particolare grazie allo sviluppo della rete mobile in Italia.