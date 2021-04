Treni Covid free: dal 16 aprile 2 Roma-Milano al giorno

Per salire bisognerà esibire il risultato di un testo molecolare o di un tampone rapido – Quest’ultimo si potrà fare (gratis) anche in stazione – In estate l’iniziativa si allargherà

Da venerdì 16 aprile entrano in servizio i primi treni Covid free di Trenitalia. L’azienda del gruppo FS spiega che si tratta di due Frecciarossa no-stop Roma-Milano: il primo parte da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18. Su questi convogli, i passeggeri potranno salire solo se negativi al Covid-19, ma la capienza sarà comunque ridotta del 50%, come previsto per tutti gli altri treni. La disposizione dei passeggeri rimane quindi “a scacchiera”, in modo che nessuno abbia altre persone sedute immediatamente davanti o dietro.

Nel dettaglio, l’accesso ai due Frecciarossa Covid free sarà garantito solo a chi presenterà un certificato di negatività a un test Covid fatto entro 48 ore prima della partenza. Sono accettati sia il test molecolare sia il tampone antigenico rapido fatto in una qualsiasi struttura. In alternativa, è possibile fare il tampone rapido gratuitamente alla stazione Termini o Milano Centrale. Tutti i passeggeri devono comunque presentarsi alla stazione almeno 45 minuti prima della partenza. Non sono esentate dall’obbligo di test le persone che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid.

In caso di positività – precisa Trenitalia – è previsto il rimborso del biglietto al 100%, anche se il cliente lo ha acquistato con tariffe scontate. Basta esibire il certificato del test. È facoltà del passeggero positivo non chiedere il rimborso, ma un voucher utilizzabile entro i 12 mesi successivi.

Più avanti, Fs metterà a disposizione della Croce Rossa una serie di spazi in undici stazioni dove allestire tensostrutture per attività di screening alla popolazione. Oltre a Roma Termini e a Milano Centrale, saranno coinvolte le stazioni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Napoli Centrale, Palermo, Reggio Calabria, Torino Porta Nuova e Venezia Mestre.

Gianfranco Battisti, amministratore delegato delle Fs, ha annunciato che, con la tarda primavera e l’estate, i treni Covid-free aumenteranno per consentire “viaggi in totale sicurezza verso destinazioni turistiche come Firenze, Venezia, Napoli e tante altre”.