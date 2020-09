Trasporti: le 6 regole da rispettare sui mezzi secondo il Mit

A meno di due settimane dalla riapertura delle scuole, trovato l’accordo sul funzionamento dei trasporti – Ecco le linee guida da seguire per spostarsi in sicurezza

Accordo sui Trasporti in Conferenza Unificata. Sono 6 le regole principali da rispettare sui mezzi pubblici per garantire la sicurezza di tutti in vista della riapertura delle scuole e del ritorno in ufficio di molti lavoratori.

A diffondere le linee guida per il trasporto pubblico locale è il ministero dei Trasporti che spiega cosa fare per viaggiare in sicurezza e a contenere la diffusione del Covid-19. La novità più importante riguarda il nuovo limite di capienza da rispettare sui mezzi pubblici. Gli esperti hanno individuato un compromesso per salvaguardare la salute dei cittadini e, parallelamente, garantire loro un servizio adeguato in vista della ripresa “dell’attività scolastica, economica e culturale del Paese”, sottolinea il ministero guidato da Paola De Micheli. Stabilite delle regole sul distanziamento necessario a bordo, sul ricambio d’aria e sulle mascherine.

Prima di elencare le linee guida, il documento del ministero fa però una premessa:

La differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. È raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Fonte: Mit

TRASPORTI: CAPIENZA ALL’80%

Su treni, metropolitane, bus e scuolabus la capienza massima consentita sale all’80%. A essere ridotti saranno soprattutto i posti in piedi. Il ministero spiega che:

Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani. Infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini. Fonte: Mit

La capacità potrà essere portata oltre il limite previsto in due casi:

se si percorrono percorsi brevi, della durata massima di 15 minuti;

se sui mezzi è garantito un ricambio d’aria e un filtraggio con strumenti di aerazione idonei e autorizzati dal Cts (Comitato tecnico scientifico) .

Prevista inoltre la possibilità di aumentare le corse nelle ora di punta, utilizzando per i servizi di linea mezzi a uso terzi.

TRASPORTI: MASCHERINE E DISTANZE A BORDO

A bordo sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. I passeggeri dovranno rispettare la distanza di sicurezza di un metro. La distanza non serve:

“quando si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili”. Fonte: Mit

In caso di controlli i conviventi dovranno fornire un’autodichiarazione.

TRASPORTI: SEPARATORI TRA I SEDILI

Tra i sedili saranno installati dei separatori. In questo contesto, il ministero dei Trasporti chiarisce che:

È in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT per individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l’altra, al fine di consentire un indice di riempimento dei mezzi pressoché totale. Le aziende di trasporto possono avviare forme autonome di individuazione di materiale idoneo da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS. Fonte: Mit

DISPENSER SUI MEZZI

Un’ulteriore indicazione riguarda l’installazione di dispenser contenenti disinfettante su metropolitane, autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale.

USATE IMMUNI

Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.

Il ministero raccomanda infine l’utilizzo dell’App Immuni, utile a monitorare e a contenere la diffusione della pandemia di covid-19 attraverso il tracciamento dei contatti.

LE REGOLE PER GLI SCUOLABUS

In vista della riapertura della scuola, previste anche regole apposite per gli scuolabus. Gli studenti dovranno misurare la febbre a casa e in presenza di “alterazione febbrile o nel caso in cui siano stati in diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti” non potranno salire a bordo.