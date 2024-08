Traffico ponte Ferragosto 2024: weekend da incubo con code e ritardi da bollino rosso

Il weekend sarà il vero banco di prova: sabato 17 e domenica 18 agosto, i rientri a casa faranno impennare il traffico a livelli da bollino rosso per tutta la giornata

Il ponte lungo di Ferragosto 2024, che va da giovedì 15 a domenica 18 agosto, si preannuncia caldo non solo per le temperature, ma anche per il traffico. I bollini rossi e gialli segnalano giornate di intenso traffico e possibili criticità sulle autostrade. Ecco cosa aspettarsi.

Il giovedì di Ferragosto è iniziato con traffico da bollino rosso nelle prime ore della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio e nella serata, la situazione è migliorata leggermente, passando a bollino giallo. Il venerdì 16 agosto continuerà a essere caratterizzato da traffico da bollino giallo, con condizioni più gestibili sia al mattino che nel pomeriggio e alla sera. Il fine settimana rappresenta il vero banco di prova. Sabato 17 e domenica 18 agosto, i primi rientri a casa causeranno un’intensificazione del traffico, che raggiungerà livelli da bollino rosso per tutta la giornata. Ci si aspetta code e possibili ritardi, che potrebbero rendere gli spostamenti particolarmente impegnativi.

Traffico ponte Ferragosto: ecco i dettagli

Per migliorare la fluidità del traffico, l’Anas ha intensificato l’impiego del personale su tutto il territorio nazionale e ha previsto la sospensione di gran parte dei cantieri fino al 3 settembre. In concreto, sono chiusi 906 cantieri, pari al 70% di quelli attivi su un totale di 1.278.

Inoltre, per facilitare ulteriormente la circolazione, sarà in vigore un divieto di transito per i veicoli pesanti nei seguenti giorni e orari: sabato 17 agosto dalle 8:00 alle 16:00 e domenica 18 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

Tra i percorsi più colpiti ci sono l’Autostrada A2 lungo Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 e 18 in Calabria, le autostrade A19 e A29 in Sicilia, e la strada statale 131 in Sardegna. Al centro, la strada statale 148 Pontina e l’Itinerario E45 saranno particolarmente trafficate. Al nord, le principali arterie includono i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 in Lombardia, e altre strade significative come la SS45, SS26, SS309, e SS51.