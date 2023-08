Traffico da bollino nero nel primo weekend di agosto: inizia l’esodo per le vacanze estive

Il weekend 5 e 6 agosto coincide col fine settimana in cui per molti iniziano le vacanze estive: ecco l’elenco giorno per giorno dei bollini neri, rossi e gialli su strade e autostrade italiane

Traffico da bollino nero nel primo weekend di agosto. Con il mese delle ferie per eccellenza, che porterà milioni di italiani fuori dalle città e verso le mete turistiche, si intensifica il traffico su strade e autostrade italiane. Il risultato? Lunghe code e rallentamenti soprattutto verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. A peggiorare la situazione ci sarà il maltempo che colpirà buona parte dell’Italia, col rischio di fenomeni anche intensi come forti temporali, grandinate e raffiche di vento.

Per questo Autostrade per l’Italia per venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto ha emesso bollini neri, rossi e gialli per coloro che dovranno spostarsi in macchina, come comunicato sul sito ufficiale. Guardiamo ora nel dettaglio le previsioni del traffico per il weekend del 5-6 agosto 2023.

Previsioni traffico primo weekend di agosto

Sabato 5 agosto: bollino nero

Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia sabato 5 agosto sarà la giornata con maggiore intensità di traffico, addirittura segnalata da Autostrade per l’Italia con il bollino nero, in cui sono previsti i maggiori spostamenti verso le località di villeggiatura. Si stima che in questo primo fine settimana di agosto quasi 20 milioni di viaggiatori percorreranno le autostrade gestite da Aspi. Nel pomeriggio il bollino diventerà rosso e la sera verde. Va meglio, invece, per il controesodo: il bollino sarà gialla al mattino, verde nel pomeriggio e nel corso della notte.

Domenica 6 agosto: bollino rosso

Domenica 6 agosto, invece, il traffico sarà da bollino rosso al mattino lungo le direttrici che portano verso le località turistiche, ma la situazione migliorerà già dal pomeriggio, segnato da bollino giallo, e in miglioramento la notte, il bollino diventerà verde. Chi deve rientrare in città, al mattino e alla sera il bollino sarà verde, giallo nel pomeriggio.

A che ora partire per evitare il traffico?

Per evitare il traffico intenso si consiglia sempre di mettersi in viaggio nelle ore serali o il mattino presto. Ad ogni modo per favorire gli spostamenti nei weekend estivi è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sia nel weekend che il venerdì pomeriggio. Nel dettaglio, il venerdì divieto ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22, il sabato dalle 8 alle 16 e la domenica dalle 7 alle 22.

Si ricorda anche che molti cantieri stati sospesi fino a inizio settembre.