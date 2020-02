Tlc, Sprint balza del 74% dopo il takeover tedesco

Il giudice federale autorizza ,le nozze da 26 miliardi di dollari che ridisegnano il mercato Usa – Mercato diviso in tre operatori: At&T, Verizon e la nuova T-Mobile

Via libera allle maxi-nozze nelle telecomunicazioni. Il giudice federale Usa ha approvato l’acquisto di Sprint da parte di T-Mobile (controllato da Deutshe Telekom) per oltre 26 miliardi di dollari. Per il giudice federale distrettuale, Victor Marrero, la combinazione non dovrebbe “ridurre sensibilmente la competizione” dopo la cessione di assets.

Seciondo il giudice Marrero, Sprint non sarebbe competitiva senza l’unione con T-Mobile mentre il passaggio di Dish, da operatore di TV satellitare a operatore di telefonia mobile (per ottenere il via libera, le due aziende hanno deciso di cedere parti delle loro attività’ proprio a Dish), darebbe benefici ai consumatori.

L’accordo lascia oltre il 95% degli americani con tre operatori di telefonia mobile: il più grande del Paese è AT&T e il secondo è Verizon, mentre il terzo sarà, appunto, la nuova T-Mobile. Nel pre-mercato, Sprint mette a segno un +73,96% a 8,36 dollari; T-Mobile guadagna l’8,36% a 91,60 dollari; e Dish sale del 9,36% a 40,30 dollari. Deutsche Telekom a Francoforte segna un rialzo del 3,93%.