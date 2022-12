Condividi Twitter

Tlc: Gruppo Hera e Ascopiave completano l’acquisizione del 92% di Asco Tlc

Le due società si erano aggiudicate la procedura indetta da Asco Holding per la cessione del 92% delle azioni di Asco Tlc. Dalla fusione per incorporazione di Asco in Acantho (Hera) nascerà un operatore pluriregionale

Il Gruppo Hera e Ascopiave hanno sottoscritto i contratti relativi all’acquisizione del 92% di Asco Tlc da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Hera, attraverso la controllata Acantho, e Ascopiave si erano aggiudicate la procedura indetta da Asco Holding per 37,2 milioni di euro. Il trasferimento delle azioni Asco TLC avverrà al closing dell’operazione, previsto nel primo trimestre 2023. Questa partnership rappresenta un passaggio strategico nell’evoluzione del proprio portafoglio di attività di Ascopiave e del Gruppo Hera nel settore IT-TLC, in linea con i piani industriali dei due gruppi. Asco: di cosa si occupa la società? Asco Tlc è una società attiva dal 2001 nella prestazione di servizi ICT principalmente a clienti corporate e pubbliche amministrazioni, dispone di una rete territoriale di proprietà dislocata in Veneto e Friuli-Venezia Giulia per oltre 2.200 km di dorsali di fibra ottica, 56 ponti di diffusione radio e 24 centrali xDSL in unbundling ed eroga i propri servizi a oltre 2.700 clienti.