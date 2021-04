Tinaba e Chorally per un dialogo continuo sui canali digital

Nuova collaborazione tra Tinaba e Chorally al fine di reinventare il coinvolgimento dei clienti in un dialogo continuo e a promuovere un’esperienza personalizzata su tutti i canali digital.

L’app fintech Tinaba ha scelto la piattaforma Chorally del Gruppo Activa per gestire il Customer Engagement su tutti i canali social ufficiali, come WhatsApp, Telegram e le chat del sito e della App. Con l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento della propria community offrendo un’esperienza al cliente più smart, personalizzata e senza attriti su ogni canale. Ciò ha permesso di dare valore a relazioni umane e di migliorare la produttività nel mondo digitale.

Con la crisi sanitaria da Coronavirus, le aziende di tutto il mondo hanno appreso una grande lezione: i clienti non accettano più una customer experience che non sia all’altezza delle loro aspettative. Dunque, devono poter interagire con i brand tramite i loro canali social preferiti e si aspettano conversazioni personalizzate, veloci, one-to-one.

Grazie alla nuova partnership tra Chorally e Tinaba – che opera in partnership con i servizi bancari e finanziari di Banca Profilo – si offre un coinvolgimento a 360°, con una maggiore conoscenza e comprensione delle esigenze dei clienti e fornendo, al contempo, un servizio e un supporto più efficiente e immediato.

Tutto questo con una visione unificata di tutte le interazioni dei clienti che provengono dalle chat del sito e della App e naturalmente dai propri canali ufficiali social: Facebook, Twitter, Instagram e dalle app di messaggistica; con una Customer Experience fluida e cross channel su WhatsApp con messaggi personalizzati e link all’app e funzione “recall” per le domande che arrivano fuori orario per essere richiamati all’ora desiderata. Infine, con Tinaba Coach su Telegram per coinvolgere la propria community con approfondimenti, consigli e promozioni sempre disponibili.

“Tinaba rappresenta una delle realtà più sorprendenti nel settore fintech italiano – ha commentato Fabio Castronuovo, founder di Chorally –. Le sue soluzioni sono ciò che oggi le persone si aspettano di utilizzare in termini di digitalizzazione e innovazione. Con la nostra piattaforma, siamo sicuri che Tinaba riuscirà sempre di più a valorizzare connessioni autentiche all’interno di un dialogo continuo e a promuovere un’esperienza personalizzata”.

“Siamo molto felici del lavoro svolto con Tinaba che ci ha permesso di agire quell’approccio Customer Centric che inspira il lavoro di tutto il nostro Gruppo – ha dichiarato Marco Borgherese, Vice Presidente Gruppo Activa – Attraverso le diverse nostre società riusciamo infatti a integrare tecnologie di avanguardia, soluzioni di alto livello e competenze di dominio per ridisegnare l’esperienza cliente ogni giorno”.