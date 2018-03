TIMVISION, al via produzioni di film e serie Tv: il catalogo

Il 23 maarzo arriva “SKAM Italia, la serie teen targata TIMVISION. Si prosegue con “Dark Polo Gang – La serie” e con “L’amica geniale”, uno dei titoli più attesi della prossima stagione. Nel corso del 2018 saranno lanciate anche opere cinematografiche italiane e internazionali

TIMVISION si dà allaproduzione cinematografica e televisiva e lancia le prime opere frutto di accordi con alcuni dei principali player del settore (tra questi Wildside, Lucky Red, Cross Productions, Oplon Film e Bibi Film). Si parte con “SKAM Italia” e “Dark Polo Gang – La serie” per il pubblico più giovane a cui seguiranno “L’amica geniale”, tratta dal best seller di Elena Ferrante e molti altri titoli nel corso del 2018.

Queste produzioni si inseriscono nell’ambito della strategia DigiTIM e si affiancano all’offerta del catalogo TIMVISION, scelto attualmente 1 milione e mezzo di clienti. 2L’obiettivo – si legge nella nota di Tim – è quello di rafforzare i contenuti digitali e le offerte convergenti grazie anche a titoli premium originali e in esclusiva o in anteprima”.

Il primo appuntamento sarà domani con “SKAM Italia”, la serie coprodotta con Cross Productions per la regia di Ludovico Bessegato. Si tratta del remake della serie norvegese di culto tra i teenagers di tutta Europa. Per il suo successo molti paesi lo stanno riadattando e in Italia è TIMVISION che firma l’esclusiva.

Sempre per il pubblico dei giovanissimi, TIMVISION produrrà la docuserie sul gruppo musicale “Dark Polo Gang”, una band che è un vero e proprio fenomeno di popolarità tra i giovanissimi. La serie, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ringo Film, è diretta da Tommaso Bertani e Carlo Salsa.

Nella prossima stagione televisiva, TIMVISION lancerà inoltre “L’amica geniale”, tratto dai romanzi di Elena Ferrante best seller nel mondo. E’ una serie HBO-RAI Fiction e TIMVISION, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in co-produzione con Umedia Production. Tutti gli episodi saranno diretti da Saverio Costanzo.

TIMVISION partecipa infine a produzioni cinematografiche:“Ride”, con la regia di Jacopo Rondinelli (Lucky Red e Mercurious) è il primo action thriller su sport estremi interamente girato con tecniche avanzate di ripresa soggettiva. Inoltre, in uscita a breve nelle sale francesi e in Italia, “Manuel”, opera prima diretta dal giovane regista Dario Albertini (coproduzione con Bibi Film). Il film presentato quest’anno alla 74° Mostra del Cinema di Venezia è stato molto apprezzato da critica e pubblico ed ha già vinto diversi premi europei. Tra i progetti in cantiere anche film e serie tv internazionali.

“Grazie alle nuove produzioni e coproduzioni realizzate con importanti player del settore continuiamo ad arricchire l’offerta di TIMVISION in modo distintivo per i nostri clienti, con contenuti di qualità italiani e internazionali, oltre ad utilizzare nuovi linguaggi creativi e modalità di visione inediti come il web e i social network, realizzati da giovani autori e registi per i giovani”, dichiara Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di TIM. “Siamo fortemente convinti che lo sviluppo di servizi di intrattenimento sulle nuove piattaforme digitali siano tra i principali driver del nostro business.”