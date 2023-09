Tim, Kkr chiede la proroga per l’offerta vincolante su NetCo fino al 15 ottobre

Lettera al cda per allungare al 15 ottobre i termini per la proposta vincolante. Ora palla al board di Tim che si riunirà mercoledì 27 settembre

Kkr chiede a Tim proroga al 15 ottobre per offerta vincolante su NetCo. Il fondo americano ha chiesto ufficialmente al cda di Telecom altro tempo per presentare l’offerta vincolante per la rete. Nessuna sorpresa. La richiesta era stata già anticipata negli ultimi giorni, dopo la lettera inviata da Vivendi al governo per chiedere un incontro, che ha accettato.

La lettera, come spiega in una nota ufficiale dell’operatore, richiede “una proroga al 15 ottobre del periodo di esclusiva per concludere le attività propedeutiche e presentare l’offerta vincolante”.

L’offerta vincolante per acquistare il 100% di NetCo, ovvero la società della rete che controlla la rete primaria e secondaria, e i cavi sottomarini di Sparkle, originariamente prevista per il 30 settembre, dovrebbe slittare di altre due settimane. Il fondo americano e il Mef starebbero lavorando ai dettagli sull’operazione, tra cui l’accordo di fornitura dei servizi di rete che verrà applicato a Tim, una volta ceduta l’infrastruttura, in attesa del parere della Corte dei Conti e dell’Antitrust. Adesso la palla passa a Tim, che alla riunione fissata per mercoledì 27 settembre dovrà decidere se accordare la proroga, dato che l’esclusiva è stata concessa lo scorso giugno. Ed è probabile che si vada verso questa direzione.

Ma l’appuntamento più atteso è quello tra il Mef e gli esponenti di Vivendi (primo socio al 23,75% di Tim). Gli investitori sperano che il Tesoro e il colosso francese riescano a trovare la quadra per portare avanti l’operazione, anche se le valutazioni sulla rete implicite nell’offerta (20-23 miliardi) di Kkr e del Tesoro restano distanti rispetto a quelle di Vivendi (30 miliardi).