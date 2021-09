Tim in Lis: assistenza clienti anche nella lingua dei segni

Dal 1° ottobre i clienti sordi potranno comunicare contemporaneamente con un tecnico Tim e un videointerprete LIS. E su TimVision è disponibile il cartone “Siamo fatti così” in versione lingua dei segni

Doppia iniziativa di Tim in occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni. La prima riguarda tutti i clienti sordi, ai quali dal 1° ottobre sarà dedicato il nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’: il cliente, inserendo il proprio numero telefonico, avrà la possibilità di comunicare con un videointerprete LIS ed un tecnico TIM. Il servizio è in collaborazione con la società Veasyt, specializzata in video-interpretariato in LIS, acronimo che sta appunto per Lingua dei segni italiana. “Tim – aggiunge una nota -, da sempre attenta ai temi dell’inclusione, sta portando avanti anche al suo interno un programma articolato per le persone sorde, grazie all’adozione di nuove soluzioni che consentono di telefonare, usufruire di interpreti LIS online in qualunque momento della giornata lavorativa, di disporre di formazione e comunicazione interna in lingua dei segni o con sottotitoli. In questo modo l’azienda riesce a garantire ad ogni dipendente la possibilità di esprimere il proprio talento annullando ogni barriera”.

L’altra iniziativa lanciata per la ricorrenza riguarda invece i più piccoli, ma non solo: TimVision lancia per la prima volta al mondo ‘Siamo fatti così in LIS’, il famoso cartone che illustra con l’aiuto di personaggi animati la struttura e le funzioni del corpo umano. Da giovedì 24 settembre sono disponibili su TimVision 26 puntate del cartone affiancati da tutorial di un paio di minuti per accompagnare alla comprensione di termini scientifici non sempre presenti in lingua dei segni. Un’ulteriore iniziativa del progetto “TimVision parla in LIS”, che ha ottenuto il patrocinio dell’ENS – Ente Nazionale Sordi – lanciato lo scorso dicembre, che offre in Lingua dei Segni Italiana i cartoni animati non solo ai bambini sordi più piccoli ma anche grazie all’accordo con PROCIDIS, ad un pubblico sordo con un età che supera gli 8 anni.