Tim, il nuovo piano industriale avanza e dividerà il gruppo in 2: Labriola rafforza la squadra con un nuovo Cfo

Nuovo passo avanti nella definizione del piano industriale di Tim che sarà approvato il 2 marzo e che dividerà le attività dei servizi dalla rete – Calaza nuovo direttore finanziario

In Tim avanza a grandi passi la costruzione del nuovo piano industriale che sarà definitivamente approvato il prossimo 2 marzo. Allo stesso tempo il nuovo Ad, Pietro Labriola, rafforza la sua squadra con la nomina di un nuovo Cfo nella persona di Adrian Calaza.

Ieri Labriola ha illustrato ancor più dettagliatamente al Cda le linee del nuovo piano che sta completando e che si baserà sul superamento dell’attuale integrazione verticale, cioè sulla divisione del gruppo in due: da una parte l’area servizi e dall’altra quella delle infrastrutture di rete.

Le aree di crescita nel nuovo piano Tim

In particolare, nella riunione di ieri, Labriola ha focalizzato l’attenzione sulle diverse aree di crescita, ognuna delle quali richiede modelli di sviluppo “diversi e specifici”, e soprattutto sull’area Grandi clienti, nell’ambito della quale “i servizi Cloud, IoT e Cybersecurity rappresentano un driver di sviluppo della digitalizzazione del Paese supportato dal PNRR”.

Il futuro di Tim Brasil

L’altra area che ieri è stata al centro del Cda è stata quella del Brasile, che Labriola ha gestito con successo fino a poche settimane fa e che rappresenta “un’area ad alta crescita, che beneficerà fortemente delle sinergie derivanti dall’acquisizione degli asset mobili di Oi, del lancio del 5G e di una strategia di continua valorizzazione della base clienti attraverso partnership dedicate, tra cui banking e entertainment”.

In ogni area, il nuovo piano individuerà il modello di business che può garantire il maggiore sviluppo in termini di innovazione, redditività e creazione di valore.

La squadra di Labriola

In questo quadro Labriola sta pensando di rafforzare la squadra di vertice di Tim e, dopo aver nominato nei giorni scorsi il nuovo responsabile della rete in Stefano Siragusa e per i ricavi consumer l’ex Vodafone Andrea Rossini, ieri ha scelto il nuovo direttore finanziario nella persona di Adrian Calaza che ha a lungo operato nel gruppo Tim soprattutto in Sudamerica e in Brasile.