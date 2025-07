Tim: gratis per un anno l’AI di Perplexity Pro. Offerta per tutti i clienti, ecco come attivarla

Tim e Perplexity Pro firmano un accordo per rendere gratuito per un anno il servizio di intelligenza artificiale dedicato ai clienti. Ecco come attivare l’offerta

Tim annuncia in una nota che i clienti consumer potranno avere accesso alla piattaforma di intelligenza artificiale Perplexity Pro gratuitamente. L’offerta durerà un anno, e permetterà ai clienti Tim di usufruire di un servizio di intelligenza artificiale basato su interazione conversazione, aggiornamento in tempo reale e risposte con fonti verificate. Per potere usufruire del servizio, verrà generato un codice che i clienti Tim inseriranno nella piattaforma di Perplexity Pro.

Tim, Rossini: “Primi a offrire un assistente AI”

L’accordo con Perplexity rappresenta per Tim un grande punto di svolta, Andrea Rossini, a capo del Consumer, small & medium & mobile wholesale market di Tim, afferma: “Con questa iniziativa mettiamo l’intelligenza artificiale al servizio delle persone, rendendola davvero accessibile a tutti i clienti Tim”, e continua: “Siamo orgogliosi di essere il primo operatore in Italia ad offrire un assistente AI evoluto come Perplexity Pro, che rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di relazione digitale. L’innovazione, per noi, significa semplificare e migliorare l’esperienza di ogni giorno, con soluzioni utili, affidabili e alla portata di tutti”.

Tim, AI: quanto vale la partnership e alcuni dati sull’accordo

Il valore dell‘offerta resa gratuita per i clienti Tim avrebbe un costo mensile di 20 euro. Per cui il costo annuale del servizio di Perplexity Pro ai clienti consumer Tim costerebbe circa 229 euro all’anno. Come riporta il Corriere della Sera, la startup di Perplexity Pro ha un valutazione da 18 miliardi. Tra i suoi azionisti, riporta il Corriere, ci sarebbero lo stesso Jeff Bezos, Softbank e Nvidia.