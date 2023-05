Tim e Disney rinnovano l’accordo: ai clienti di TimVision serie tv e film di Disney+

Rinnovato l’accordo per la distribuzione di Disney+ in abbinamento all’offerta TimVision e a quelle ultrabroadband di TIM

Rinnovato l’accordo tra Tim e Walt Disney Company Italia per la distribuzione di Disney+ in abbinamento all’offerta TimVision e a quelle ultrabroadband di Tim. Lo ha annunciato la società guidata da Pietro Labriola attraverso una nota.

Disney+ su TimVision

I clienti di TimVision potranno dunque vedere sulla piattaforma, l’intero catalogo offerto da Disney+, la piattaforma streaming di film e serie degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, oltre all’intrattenimento generale di Star.

Andrea Rossini, chief consumer, Small & Medium Market Officer, ha dichiarato: “Il rinnovo di questo importante accordo si fonda sulla nostra consolidata relazione con Disney che già dal 2020 ha scelto TIM come partner strategico. Con TimVision mettiamo a disposizione di un pubblico sempre più ampio ed esigente la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, un aggregatore di contenuti che offre il meglio dell’intrattenimento premium grazie a collaborazioni come questa”.

Daniel Frigo, country manager The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece, ha aggiunto: “Siamo felici di rinnovare la nostra collaborazione con TIM, continuando a offrire ai loro clienti il ricco catalogo Disney+. Un grande patrimonio di storytelling che da 100 anni contraddistingue la nostra Company e che, anche grazie all’offerta di general entertainment, è destinato a un pubblico sempre più ampio”.