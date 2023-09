Tim: ceduti a Buffetti i sistemi di cassa retail di Olivetti

L’accordo consentirà a Buffetti di ampliare il suo portafoglio di offerte nel settore in cui Olivetti ha una presenza significativa

Il Gruppo TIM, tramite la controllata Olivetti, ha annunciato un accordo con Buffetti, leader italiano della distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni per l’ufficio che fa parte del Gruppo Dylog, per la cessione del ramo d’azienda di Olivetti dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail.

Ampliare il portafoglio di Buffetti

L’accordo consentirà a Buffetti di ampliare il suo portafoglio di offerte nel settore in cui Olivetti ha una presenza significativa.

Buffetti prevede di investire in nuovi prodotti e servizi per i rivenditori Olivetti. Con oltre 800 punti vendita in tutto il paese, l’azienda sta consolidando la sua posizione come punto di riferimento italiano nel mondo del lavoro.

Per Olivetti e il Gruppo TIM, questa iniziativa rappresenta un passo ulteriore nel piano strategico volto a concentrare le attività del Gruppo sulle componenti “core” per ottimizzare i risultati operativi.

Il Gruppo Buffetti

Il Gruppo Buffetti è la principale azienda italiana nel settore dell’ufficio, con una rete di 800 punti vendita in franchising distribuiti in tutto il paese e un team di 200 dipendenti. L’azienda si distingue per offrire una vasta gamma di prodotti e servizi per l’ufficio, inclusi moduli professionali, software gestionali, servizi digitali per le imprese, banche dati e altri articoli. Questa ampia selezione di soluzioni è disponibile per professionisti, imprese, artigiani, commercianti e altre aziende, ed è erogata tramite la più grande rete di negozi specializzati con il marchio Buffetti. Dal 2005 l’azienda fa parte del Gruppo Dylog che l’aveva acquisita da Telecom Italia Media.