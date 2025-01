TikTok: la Cina valuta di vendere le attività Usa a Elon Musk per evitare il bando

Secondo un’indiscrezione di Bloomberg, in vista dell’entrata in vigore della legge che obbliga ByteDance a cedere le attività Usa di TikTok, Pechino avrebbe messo sul tavolo l’ipotesi Musk

La bomba è stata lanciata da Bloomberg, che cita fonti coinvolte nelle trattative. Dopo Twitter, oggi diventato X, Elon Musk potrebbe mettere le mani su un altro social, uno di quelli grossi, almeno negli Usa: il governo cinese starebbe infatti valutando un piano che prevede l’acquisizione delle attività americane di TikTok da parte del miliardario di origine sudafricana allo scopo di evitare che l’app venga vietata negli Stati Uniti.

TikTok, Elon Musk e il piano cinese

La data da segnare in rosso nel calendario è quella del 19 gennaio, giorno in cui entra in vigore la legge, attualmente al vaglio della Corte Suprema Usa, che obbligherebbe ByteDance, la società cinese che controlla TikTok, a cedere le sue attività americane pena il bando.

Proprio per questo Pechino starebbe valutando tutte le opzioni possibili. E tra queste ci sarebbe anche l’ipotesi Musk. Il piano citato da Bloomberg prevede che Elon Musk gestisca sia X, di cui è attualmente proprietario, sia le operazioni statunitensi di TikTok.

Secondo il rapporto, i funzionari del governo cinese non hanno ancora deciso se procedere o meno con la cessione delle attività Usa al numero uno di X, Tesla e Space X. Al momento si tratterebbe di un piano preliminare e l’opzione numero uno rimane quella di mantenere TikTok nelle mani di ByteDance. Il problema è che negli Usa la strada appare sempre più in salita, soprattutto considerando che i giudici della Corte Suprema hanno segnalato nell’udienza sulle argomentazioni del 10 gennaio che è probabile che decidano di rispettare l’attuale legge che impone la cessione.

Alti funzionari cinesi avevano già iniziato a discutere i piani di emergenza per TikTok come parte di un’ampia discussione su come lavorare con l’amministrazione di Donald Trump, una delle quali coinvolge Musk, in base a fonti vicine al dossier. Interpellato da Msnbc e Reuters, un portavoce di TikTok ha dichiarato di non potere “commentare su pura finzione.” No comment anche da X e Musk.

I dati di TikTok che piacciono tanto a Elon Musk

Un potenziale accordo di alto profilo con uno degli alleati più stretti di Trump, che ha speso 250 milioni di dollari per la rielezione del Tycoon ed entrerà anche a far parte della nuova amministrazione Usa, ha un certo fascino per il governo cinese, che dovrebbe avere voce in capitolo sulla vendita finale di TikTok.

L’affare però potrebbe non dispiacere nemmeno allo stesso Musk. TikTok ha infatti 170 milioni di utenti negli Usa. Acquisendo l’app, il numero uno di X potrebbe rafforzare gli sforzi del social per attrarre inserzionisti. Inoltre, Musk, che ad aprile ha affermato la sua contrarietà al bandi della app cinese negli Usa, ha anche fondato una società di intelligenza artificiale separata, xAI, che potrebbe trarre vantaggio dalle enormi quantità di dati generate da TikTok.

Non è chiaro quanto ByteDance sappia delle discussioni della leadership mandarina o se TikTok e Musk siano stati coinvolti. Così come non è nemmeno chiaro se Musk, TikTok e ByteDance abbiano tenuto colloqui sui termini di un possibile accordo. Ciò che è certo è che la notizia potrebbe scardinare gli attuali equilibri, dando all’uomo più ricco del mondo ancora più potere.