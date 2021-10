TheFork Restaurants Awards: si votano i locali che hanno aperto durante la crisi

L’iniziativa in collaborazione con Identità Golose dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti tra gennaio 2019 e agosto 2021, un vero e proprio atto di coraggio in piena pandemia. I candidati sponsorizzati dai più grandi chef italiani. Il pubblico potrà votare da oggi fino al 24 ottobre 2021 sul sito di The Fork.

Tornano i TheFork Restaurants Awards – New Openings, l’iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai top chef italiani organizzata da TheFork, piattaforma leader nella prenotazione online dei ristoranti, in collaborazione con Identità Golose.

Per l’edizione 2021 vengono prese in considerazione le realtà nate o che hanno cambiato gestione tra gennaio 2019 e agosto 2021, un vero atto di coraggio in tempi di pandemia. Obiettivo dell’iniziativa è quello di condividere delle storie dietro ciascuna nuova apertura, soprattutto in questo periodo, per indurre sempre più clienti a conoscere e provare questi nuovi ristoranti, dando così impulso alle nuove imprese della ristorazione.

Per identificare e valorizzare le più convincenti nuove aperture o nuove gestioni si è richiesto il contributo autorevole di 80 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista delle selezioni dei top chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando ben 64 nuove aperture e gestioni. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana, sostenendo la nuova imprenditoria.

E da oggi e fino al 24 ottobre 2021, si potrà votare sul sito la propria insegna preferita di modo che, il voto del pubblico integrerà il supporto della giuria tecnica. Le decisioni finali saranno annunciate in un evento speciale di gala, il red carpet dei TheFork Restaurants Awards, che si terrà a Milano il 15 novembre 2021 presso il salone d’onore della Triennale. Tra l’altro chi avrà espresso la propria preferenza potrà partecipare all’estrazione per vincere una delle 50 Gift Card TheFork da 50 euro messe in palio per l’occasione.

L’edizione 2021 conferma il supporto di due importanti attori istituzionali: la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, la principale associazione delle imprese della ristorazione in Italia, e Apci – Associazione Professionale Cuochi Italiani, la principale associazione di chef professionisti. In qualità di sponsor sarà presente Engie, player mondiale dell’energia e servizi con la missione di accelerare un’economia carbon neutral, con cui per l’occasione è stato istituito un riconoscimento speciale per conferire un premio al ristorante più sostenibile tra i 10 finalisti.

Di seguito la lista dei ristoranti nominati dai top chef

1. Acquada, Milano

2. Ahimè, Bologna

3. Altatto, Milano

4. Altriménti, Milano

5. Antica Friggitoria La Masardona, Roma

6. Aprudia, Giulianova (Teramo)

7. Aromaticus Trastevere, Roma

8. Balice, Milazzo (Messina)

9. Bianca sul lago, Oggiono (Lecco)

10. Bites, Milano

11. BOP Dumpling, Napoli

12. Cà dei Volti, Cembra (Trento)

13. Carnal, Roma

14. Caro Melo, Donnalucata (Ragusa)

15. Casa Buono, Trucco (Imperia)

16. Ciciarà, Milano

17. Coco Loco, Milano

18. Contaminazioni Restaurant, Somma Vesuviana (Napoli)

19. Coxinendi, Sanluri (Sud Sardegna)

20. Cresci, Roma

21. Cucina Rambaldi, Villa Dora (Torino)

22. Cucina Nervi, Gattinara (Vercelli)

23. Da Lucio, Rimini

24. Da Sebastiani, Ortezzano (Fermo)

25. Dalla Gioconda, Gabicce Monte (Pesaro Urbino)

26. DLR DopoLavoroRicreativo, Frascati (Roma)

27. Felix Lo Basso Restaurant & Home, Milano

28. Fratelli Torcinelli, Milano

29. Gennaro Amitrano Ristorante, Marina Piccola, Capri (Napoli)

30. Hazama, Milano

31. Hosteria Toblino, Madruzzo (Trento)

32. Hyle, San Giovanni in Fiore (Cosenza)

33. I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano (Messina)

34. Il Bikini, Vico Equense (Napoli)

35. Il Fenicottero Rosa, Faenza (Ravenna)

36. Irina Trattoria, Savigno (Bologna)

37. Itaj Un Ristorantino, Porto Sant’Elpidio (Fermo)

38. La Barca Tellaro, Lerici (La Spezia)

39. La Cucina de La Darbia, Vacciago (Novara)

40. La Locanda di Ditirambo, Castro dei Volsci (Frosinone)

41. Landi Degustazione e Mescita, Ostia (Roma)

42. Languorino Montefiascone, Montefiascone (Viterbo)

43. Locanda de Banchieri, Fosdinovo (Massa)

44. Loste, Milano

45. Luigi Lepore, Lamezia Terme (Catanzaro)

46. LuLa Pane e Dessert, Trani

47. Makorè, Ferrara

48. Marotta, Squille (Caserta)

49. Marzapane, Roma

50. Mercato Trattoria Pop, Senigallia (Ancona)

51. Mos Ristorante, Desenzano del Garda (Brescia)

52. Opera, Torino

53. Orto by Jorg Giubbani, Moneglia (Genova)

54. Osteria degli Assonica, Sorisole (Bergamo)

55. Osteria Novo, Borgo Novo Val Tidone (Piacenza)

56. Osteria Torre a Cona, Rignano sull’Arno (Firenze)

57. Ottolire, Locorotondo (Bari)

58. Ristorante Bolle, Lallio (Bergamo)

59. Borgia, Milano

60. Sintesi, Ariccia (Roma)

61. Terramira, Capolona (Arezzo)

62. The Lodge, Firenze

63. Tracina, Cesenatico (Forlì-Cesena)

64. Vitique, Greve in Chianti (Siena)