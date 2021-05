The Italian Sea Group: yacht italiani verso Piazza Affari

In arrivo un aumento di capitale che punta a una raccolta lorda di circa 50 milioni – Anche Giorgio Armani sarà della partita

The Italian Sea Group, società italiana che produce yacht, ha annunciato l’intenzione di quotarsi a Piazza Affari. Il collocamento riguarderà titoli di nuova emissione ma anche azioni cedute da GC Holding, capogruppo controllata da Giovanni Costantino, amministratore delegato della società.

Nel dettaglio, spiega una nota, la società offrirà nuove azioni create con un aumento di capitale che punta a una raccolta lorda di circa 50 milioni. GC Holding fornirà un’opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un’opzione greenshoe fornita da GC Holding.

The Italian Sea Group e GC Holding assumeranno impegni di lock-up.

Giorgio Armani e Alychlo Nv, la società di investimento della famiglia dell’imprenditore Marc Coucke, si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e/o acquistare al prezzo di offerta azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% del capitale in circolazione post offerta.

The Italian Sea Group intende raccogliere proventi lordi per circa 50 milioni di euro dal collocamento delle azioni di nuova emissione e prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l’attuazione dei propri obiettivi strategici.

In particolare, l’azienda punta al consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni, concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza, stipulando accordi di collaborazione con marchi del settore del lusso e “archistar” e aumentando la propria capacità produttiva anche attraverso l’acquisto di cantieri navali europei.

Intermonte Sim spa e John Berenberg, Gossler & Co. rivestiranno il ruolo di joint global cordinators e joint bookrunners. Intermonte Sim spa agirà anche in qualità di sponsor ai fini della quotazione.

Dopo il collocamento, GC Holding rimarrà l’azionista di maggioranza della società.