Testamento Del Vecchio: Delfin divisa in otto quote uguali, a sorpresa c’è anche Rocco Basilico

L’apertura del testamento di Leonardo Del Vecchio assegna a moglie e ai figli otto quote uguali in Delfin. Dovranno decidere all’unanimità

L’azionariato di Delfin – cassaforte della famiglia Del Vecchio – sarà ripartito in otto parti uguali. L’impero di Leonardo Del Vecchio, morto il 27 giugno scorso, viene diviso in otto quote azionarie del 12,5% ciascuna. A comunicare il nuovo assetto azionario è stata la stessa Delfin, dopo l’apertura delle disposizioni testamentario di Leonardo del Vecchio. E così, sia la moglie del grande imprenditore scomparso, Nicoletta Zampillo che i figli risultano titolari del 12,5%. A sorpresa, tra gli eredi vi è anche Rocco Basilico, figlio di prime nozze di Nicoletta Zampillo e manager, da diversi anni, nel gruppo EssiloLuxottica.

Testamento Del Vecchio: il comunicato di Delfin

Questo il comunicato Delfin: «A seguito dell’apertura delle disposizioni testamentarie del fondatore Cav Leonardo Del Vecchio, scomparso lo scorso 27 giugno 2022, è stata comunicata a Delfin l’attuale composizione dell’assetto societario. In particolare, si rende noto che il capitale della società risulta ripartito tra i seguenti soci, ciascuno titolare del 12,5%: Nicoletta Zampillo Del Vecchio, Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Rocco Basilico. Il Consiglio si riunirà a breve per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell’integrazione dell’organo amministrativo a norma di statuto, fermo restando che non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie con effetti sulla governance della società».

Alcuni membri della famiglia già rivestono incarichi manageriali all’interno del gruppo EssilorLuxottica: Leonardo Maria, nato da Zampillo e Del Vecchio, è a capo della divisione retail italiana di Luxottica, mentre Rocco Basilico, figlio di Zampillo e del finanziere Paolo Basilico (fondatore di Kairos e di Samhita Investment), è Ad di Oliver Peoples, società acquisita nel 2007.

In una recente modifica dello statuto di Delfin, il grande imprenditore scomparso aveva disposto che le decisioni importanti fossero prese con l’88% del capitale votante, il che equivale a dire all’unanimità.