Tesla: Panasonic vende le sue quote per 3,6 miliardi

Il colosso giapponese dell’elettronica ha venduto circa 730 milioni di azioni Tesla che aveva acquistato nel lontano 2010 – L’azienda rassicura: “La partnership continuerà”

Grandi movimenti sul Nasdaq. Panasonic, colosso giapponese dell’elettronica ha venduto tutte le sue quote di Tesla per circa 400 miliardi di yen, pari a circa 3,6 miliardi di dollari. La società giapponese che fornisce al gruppo automobilistico le celle agli ioni di litio per le batterie, deteneva circa 730 milioni di dollari di azioni Tesla a marzo dello scorso anno.

La vendita, ha fatto sapere la portavoce della società, Yayoi Watanabe, è parte della strategia di revisione della politica sulle partecipazioni incrociate di Panasonic in conformità con le linee guida del codice di governo societario e non avrà alcun impatto sulla relazione o sulla partnership della società con Tesla, che era stata informata dell’operazione. I proventi saranno utilizzati per investire nella crescita futura, ha aggiunto Watanabe.

Panasonic aveva acquistato 1,4 milioni di azioni a 21,15 dollari ciascuna nel giugno del 2010, periodo in cui ebbe luogo l’IPO di Tesla. La società ha riferito che la sua quota valeva circa 730 milioni di dollari alla fine di marzo 2020, prima della divisione delle azioni 5 a 1 di Tesla dello scorso anno e del massiccio aumento dei prezzi verso la fine del 2020. Insieme a Toyota e Daimler, Panasonic è uno dei principali partner di Tesla, con la quale continuerà a lavorare, rassicura la società. La fornitura di celle proseguirà, mentre le due aziende lavoreranno a stretto contatto per creare una batteria di nuova generazione. “Il nostro rapporto con Tesla come partner commerciale non cambierà in futuro”, ha fatto sapere la società.

Nel pre-market di Wall Street le azioni Tesla guadagnano l’1,22%, dopo il +3,5% messo a segno nella seduta del 24 giugno. A Tokyo, le azioni Panasonic si sono invece impennate del 3,54%.