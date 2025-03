Terna riorganizza la Divisione Energy Solutions e avvia l’acquisizione di Ste Energy

La riorganizzazione prevede la creazione di Altenia per la system integration nella transizione energetica e l’acquisizione di Ste Energy per potenziare le competenze nelle energie rinnovabili e infrastrutture elettriche

Terna ha annunciato oggi una significativa riorganizzazione della sua divisione non regolata, Terna Energy Solutions, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nel panorama della transizione energetica. Lo comunica il gestore della rete elettrica nazionale attraverso una nota. Il piano prevede l’integrazione di diverse competenze lungo tutta la catena del valore dell’energia, con un focus particolare sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Terna: nasce Altenia, sottoscritto accordo preliminare per acquisire Ste Energy

Il cuore della riorganizzazione è la creazione di Altenia, che raccoglie le attività di system integration per la transizione energetica. La nuova realtà, che si occupa di progettazione, costruzione, manutenzione e ottimizzazione di impianti elettrici in media e alta tensione, impianti rinnovabili e sistemi di accumulo, si presenta come un’evoluzione delle precedenti strutture operative di LT, Terna Energy Solutions e Avvenia. A fianco di Altenia operano Tamini, storica azienda italiana nel settore dei trasformatori, e Brugg, specializzata nella produzione di cavi terrestri, che completano l’offerta del gruppo nel settore energetico.

In un passo strategico per ampliare le competenze e l’espansione geografica di Altenia, Terna Energy Solutions ha sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione di Ste Energy, un’azienda con 30 anni di esperienza nella progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile e infrastrutture elettriche. Con un volume d’affari previsto per il 2024 di circa 85 milioni di euro, Ste Energy porta in dote circa 150 professionisti altamente qualificati, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Altenia nel mercato.

L’accordo, comunque, è ancora in attesa di alcune approvazioni legali, tra cui quella dell’Autorità Antitrust.