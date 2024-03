Terna lancia la nuova campagna istituzionale corporate

Lo scopo della campagna è quello di portare all’attenzione del pubblico i punti di forza del nuovo piano

Da oggi, giovedì 21 marzo, prende il via la nuova campagna istituzionale corporate di Terna, che tra le novità prevede la menzione del Piano Industriale allo scopo di conferire maggiore solidità e concretezza alla comunicazione corporate.

‘‘Abbiamo preso un impegno con il futuro dell’energia’’ è il claim della campagna che, fino al 14 aprile, sarà declinata sui media per accompagnare i contenuti del nuovo Piano Industriale 2024-2028 presentato agli investitori martedì 19 marzo.

“Più rapida. Più digitale. Più sostenibile. Più giusta. È la transizione energetica che vogliamo. Una sfida fondamentale per il futuro di tutti: richiede a noi di Terna una visione più ampia e l’impegno a elevare a nuovi livelli d’eccellenza la nostra missione: trasmettere energia al Paese. Ecco perché il nostro Piano Industriale 2024-2028 segna importanti primati e significative novità. È l’energia che verrà. Oggi.”, afferma Terna.

La campagna punta a portare all’attenzione del pubblico quattro punti di forza del piano: gli investimenti più alti di sempre, pari a 16,5 miliardi di euro nel piano, il 65% in più rispetto al piano precedente, di cui 2,6 miliardi di euro nel 2024; la Sostenibilità, per la prima volta integrata nel piano Industriale; la digitalizzazione per innovare la rete; la solidarietà, per una transizione più equa per tutti.

Molta importanza è attribuita anche al rispetto e all’inclusione sociale, alle competenze e al modo in cui i professionisti di Terna lavorano insieme. La creatività della campagna istituzionale è stata curata dall’agenzia BBDO.