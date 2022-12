Scende il termico, aumentano l’import e le produzioni di eolico e fotovoltaico, che compensano la diminuzione di generazione dell’idrico

A novembre i consumi di energia elettrica registrano un calo (-5,4%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel mese scorso la domanda di elettricità in Italia è stata pari complessivamente a 25 miliardi di kWh.

Durante l’anno la richiesta di energia elettrica è rimasta in linea con i valori del 2021.

A novembre la temperatura media mensile è stata superiore di circa 0,3°C rispetto all’anno precedente. Il dato della domanda elettrica risultata in calo del 5,2%. La variazione negativa è risultata in tutte le aree del Paese.

La domanda di energia elettrica italiana è stata soddisfatta per l’83,1% con la produzione nazionale e per la quota restante (16,9%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21 miliardi di kWh, in diminuzione del 14,5% rispetto a novembre 2021.

Fonti rinnovabili: aumenta l’import e le produzioni di eolico e fotovoltaico, scende il termico

Le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 7,3 miliardi di kWh, coprendo il 29,3% della domanda elettrica (contro il 27,7% del novembre 2021), con le seguenti variazioni rispetto a novembre dello scorso anno: fotovoltaico +31%, eolico +12,2%, idrico -18,8% e geotermico -1,3%.

Il 22 novembre, si è registrata la giornata con la maggior produzione eolica dal 2018.

La produzione delle fonti rinnovabili è stata così suddivisa nel mese di novembre: 30,8% idrico, 26,3% eolico, 20,3% biomasse, 16,6% fotovoltaico e 6% geotermico. In forte calo la produzione di energia termica (-18,9%), mentre il saldo import-export ha visto una variazione complessiva pari a +93,8%, dovuta a una diminuzione dell’export (-40,9%) e una crescita dell’import (+65,7%).

Per quanto riguarda i consumi industriali, l’indice IMCEI, elaborato da Terna, registra una flessione del 7,6% rispetto a novembre 2021.

Terna: “Noi siamo energia”, la nuova campagna di sensibilizzazione

In tema di consumi, nei giorni scorsi Terna ha lanciato “Noi Siamo Energia”, la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo consapevole, razionale e virtuoso dell’elettricità in Italia.

La campagna, creata d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, identifica una serie di comportamenti grazie ai quali è possibile contenere i consumi, e quindi i costi, in un’ottica di sostenibilità, risparmio economico e maggior efficienza energetica, a beneficio di tutti, cittadini e imprese.

Sull’applicazione dell’azienda è stata inserita una nuova funzionalità chiamata Ecologio. Questa opzione consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria di picco giornaliera in cui è preferibile consumare meno energia (dal lunedì al venerdì) e, quindi, poter scegliere consapevolmente di moderare il proprio fabbisogno riducendo al contempo i costi per l’intero sistema elettrico italiano.