Tennis, l’Italia trionfa nella Coppa Davis dopo 47 anni: Sinner decisivo nella vittoria contro l’Australia

Era da 47 anni che l’Italia non vinceva la Coppa Davis – Sinner ha trascinato la squadra e ha commentato: “Abbiamo sentito vicini gli italiani”

Dopo 47 anni l’Italia riconquista trionfalmente la Coppa Davis, battendo per 2 a 0 l’Australia. Decisive le vittorie nel singolare di Arnaldi (contro Popyrin) e soprattutto del nuovo astro del tennis italiano e mondiale, Yannik Sinner che ha liquidato senza troppi complimenti de Minaur battendolo per 6-3 e 6-0 in solo un’ora e 22 minuti.

Era dal 1976 che l’Italia del tennis non vinceva l’insalatiera d’oro, simbolo della Coppa Davis: erano i tempi di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli che vinsero la finale in Cile. Andò male invece nel 1998 quando l’Italia fu sconfitta in finale dalla Svezia.

“Ora possiamo essere felici e festeggiare. La vittoria della Coppa Davis è un progetto partito da molto lontano. Abbiamo superato tante difficoltà” è stato il primo commento del capitano Filippo Volandri, a cui ha fatto subito eco Sinner, che quest’anno è definitivamente esploso collezionando vittorie su vittorie consacrandolo nell’Olimpo del tennis internazionale. “Siamo una squadra unita, abbiamo fatto un’ottima stagione e finire così ci dà energie per ripartire l’anno prossimo. Abbiamo sentito vicini gli italiani” ha detto Sinner. Raggiante anche Sonego:” Il nostro è un gruppo magnifico e sono contento di farne parte”.