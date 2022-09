Telepass amplia l’offerta del bike sharing con RideMovi in 19 città italiane

Già attiva una flotta di 30.000 smart bikes in diciannove città – Sarà sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell’app e localizzare sulla mappa il mezzo più vicino

Anche RideMovi nella rete del bike sharing di Telepass. A partire da lunedì 12 settembre per noleggiare una ebike RideMovi sarà sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass e localizzare sulla mappa il mezzo più vicino e sbloccarlo, scansionando il QR code presente sulla bicicletta elettrica a pedalata assistita.

Telepass amplia così l’offerta di opzioni per spostamenti efficienti e rafforza la sua presenza nel mondo della mobilità elettrica. Attraverso un unico abbonamento e un’unica app si accede infatti a un circuito: dal pagamento del parcheggio, del taxi o del carburante al lavaggio auto e moto a domicilio, dall’acquisto dello skipass alle polizze assicurative, al noleggio di mezzi di spostamento alternativo come, appena arrivate, le ebike di RideMovi.

Dove noleggiare le e-bike RideMovi tramite Telepass

Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa RideMovi della Città, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o il passaggio dei pedoni. Già attiva una flotta di 30.000 smart bikes in diciannove città. Il noleggio delle e-bike RideMovi tramite l’app Telepass è attualmente disponibile nelle seguenti città italiane: Bologna, Caorle, Firenze, Imola, Lignano Sabbiadoro, Mantova, Milano, Padova, Palermo, Pesaro, Pisa, Portofino, Rapallo, Reggio Emilia, Roma, Santa Margherita Ligure, Torino, Vicenza, Venezia.

Agostinelli (Telepass): “Oltre 20 servizi di mobilità semplici e veloci”

“L’ingresso delle e-bike in sharing di RideMovi nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility per spostarsi in modo alternativo e sostenibile in città – ha detto Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass –. La nostra mission è da sempre facilitare la vita delle persone in movimento. Partendo dal servizio di pagamento veloce e automatico del pedaggio autostradale, oggi Telepass offre oltre 20 servizi di mobilità caratterizzati da semplicità e velocità di fruizione. Due caratteristiche che da sempre ci contraddistinguono”.

Felici (RideMovi): “Semplificherà gli spostamenti delle persone”

“Siamo entusiasti di unirci a Telepass per costruire insieme un futuro sempre più tecnologico e sostenibile – Alessandro Felici CEO di RideMovi –. Questa collaborazione avrà un impatto importante e semplificherà gli spostamenti delle persone. Grazie alla collaborazione tra Telepass ed il servizio di smart bike sharing RideMovi, saremo in grado di offrire un’esperienza ancora più completa di mobilità avvicinandoci ulteriormente all’obiettivo di creare città sostenibili, vivibili, con un ulteriore aumento della qualità della vita”.