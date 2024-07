Taxi volanti: Lombardia pronta al decollo con Lilium, Sea e Skyports

Il futuro della mobilità aerea è sempre più vicino: Sea, Skyports e Lilium si uniscono per realizzare una rete di vertiporti e rotte per taxi volanti in Lombardia. Il primo volo collegherà Malpensa al centro di Milano. Primi voli previsti entro il 2027

I taxi volanti sempre più vicini al decollo. Sea (società che gestisce gli scali di Milano Linate e Malpensa) e Skyports (azienda che realizza l’infrastruttura a terra dei taxi volanti) hanno creato una newco e firmato un memorandum d’intesa con Lilium, il produttore tedesco di aerotaxi, per sviluppare una rete di mobilità aerea avanzata in Lombardia e nel Nord Italia. L’accordo, ufficializzato il 23 luglio al Farnborough International Airshow, fiera internazionale dell’aviazione in svolgimento vicono Londra, prevede la costruzione di “vertiporti” e lo sviluppo di rotte per il Lilium Jet e altri aeromobili eVtol.

Aerotaxi: creata una newco per i “vertiporti”

Per realizzare il progetto dei taxi volanti in Lombardia, Sea, Skyports e 2i Aeroporti hanno creato una nuova società (newco) con una partecipazione del 51% di Sea, del 30% di Skyports e del 19% di 2i Aeroporti (anche azionista di Sea). Questa entità gestirà la costruzione dei “vertiporti”, infrastrutture cruciali per il decollo e l’atterraggio degli aerotaxi elettrici.

Sono previsti investimenti di oltre 30 milioni di euro per i primi quattro vertiporti, con un fatturato stimato di 13 milioni di euro e un utile di circa 2 milioni entro il 2030.

La prima tratta collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa con il centro di Milano, migliorando la mobilità aerea regionale. Skyports apporterà la sua esperienza nelle infrastrutture, mentre Lilium fornirà gli aeromobili, noti per la loro capacità operativa, autonomia e velocità, con emissioni zero.

Le caratteristiche del Lilium Jet

Il Lilium Jet, sviluppato dalla Lilium, è un aerotaxi elettrico a decollo e atterraggio verticale. Questo innovativo velivolo è in grado di trasportare da 2 a 7 persone, può raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari e coprire distanze fino a 190 chilometri. Attualmente, il Lilium Jet è in attesa delle necessarie autorizzazioni operative da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

L’aerotaxi tedesco ha già ricevuto 796 ordini, tra cui 100 richiesti recentemente dal vettore arabo Saudia. L’accordo con Saudia prevede un ordine fermo per 50 jet eVtol e un’opzione per altri 50. Le prime navette, con capacità di quattro-sei posti e progettate per sostituire i viaggi su strada o brevi voli, dovrebbero entrare in servizio nel 2026.

Il futuro della mobilità aerea

L’accordo rappresenta un passo importante verso l’implementazione della mobilità aerea avanzata in Europa. Con l’elettrificazione delle rotte turistiche premium nella regione, il progetto mira a inaugurare una nuova era della mobilità aerea regionale. La partnership con Lilium, Skyports e SEA Milano Airports è destinata a trasformare il modo in cui le persone si spostano in Lombardia e nel Nord Italia, offrendo soluzioni di viaggio rapide, sostenibili ed efficienti.

“Questa partnership ci aiuterà a sbloccare nuove potenzialità per l’infrastruttura di trasporto aereo regionale in Italia settentrionale. Supporterà la nostra visione di pionieri di una nuova era della mobilità aerea regionale in Europa” ha commentato Sebastien Borel, Chief Commercial Officer di Lilium.

“La partnership con Lilium e Skyports consolida ulteriormente le prospettive di sviluppo della mobilità aerea avanzata in Lombardia. Nel 2030 stimiamo circa 2 mila passeggeri trasportati dai taxi volanti ogni giorno nell’area”, ha dichiarato di recente l’ad di Sea, Armando Brunini.