Superlega, accolto ricorso Uefa: Juve, Real Madrid e Barcellona a rischio sanzioni

Il Tribunale di Madrid ha accolto a sorpresa il ricorso Uefa revocando le misure che impedivano di infliggere sanzioni ai club per la Superlega. Le società potranno opporsi

Barcellona, Real Madrid e Juventus a rischio sanzioni per la Superlega Europea. A un anno dal lancio dell’iniziativa che ha provocato un terremoto nel calcio continentale, un giudice del Tribunale di Madrid ha revocato il divieto di infliggere “punizioni” ai club coinvolti imposto un anno fa a Uefa e Fifa.

Nel dettaglio, la giudice Sofia Gil ha convalidato l’appello dell’Uefa, revocando le misure cautelari imposte nei confronti dell’organo di governo del calcio europeo, le quali impedivano di sanzionare le società, mettendole al riparo da possibili sanzioni da parte di Fifa e Uefa, ma anche da Leghe e Federazioni Nazionali dopo l’annuncio del progetto che prevedeva la creazione di un campionato semi-chiuso composto da 12 club fondatori che, esplosa la bomba e viste le prime – dure – reazioni degli organi calcistici e dei tifosi, si erano via via dissociati, eccezion fatta per Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Il magistrato ha ritenuto che il Tribunale non avesse “la competenza o la giurisdizione”, per vietare eventuali sanzioni. “Spetta agli organi disciplinari dell’Uefa e al Tas (Corte Arbitrale dello Sport) decidere sulle possibili sanzioni contro i club”, si legge in un documento visionato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca. “I club interessati potranno opporsi, richiedendo le opportune misure di tutela”. La giudice ritiene, inoltre, che “la minaccia di sanzioni ai danni dei tre club rimasti nella Superlega non comporta l’impossibilità di realizzare un progetto dal finanziamento autonomo”.

Ricordiamo che nel maggio del 2021 l’Uefa aveva stabilito multe per 100 milioni e l’esclusione dalle coppe per uno o due anni. Procedimenti sospesi un mese dopo con il primo atto del Tribunale di Madrid. La nuova decisione dello stesso organo potrebbe ora rimescolare le carte sul tavolo.

“La Uefa ha ricevuto oggi l’ordinanza del Tribunale di Madrid, che revoca integralmente le misure cautelari”, recita una nota dell’organismo diramata da AP News. “La Uefa accoglie con favore questa decisione e ne sta valutando le implicazioni. La Uefa non rilascerà ulteriori commenti per il momento”, conclude il comunicato.