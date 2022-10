Il contratto siglato con Autotorino risponde alla necessità di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti legati al Superbonus e altri bonus edilizi

Intesa Sanpaolo e Autotorino – società attiva nel mercato automotive – hanno siglato il primo accordo in Italia per la ricessione dei crediti fiscali legati al Superbonus per un valore di 200 milioni di euro. La nuova cessione riguarderà i crediti acquistati dal primo maggio 2022, identificati dal codice univoco introdotto dall’Agenzia delle entrate.

L’obiettivo è quello di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti, coinvolgendo nelle prossime settimane un cospicuo numero di imprese per ampliare la propria capacità fiscale, oggi satura, spiega una nota dell’istituto guidato da Carlo Messina. Dal 2020 l’istituto ha già acquisito crediti fiscali per oltre 10 miliardi di euro. Qui una guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ultime novità legate al Superbonus.

«Auspichiamo che, a questo primo esempio di fiducia da parte di un’azienda importante come Autotorino, seguano presto nuove iniziative con altre imprese, perché questo è l’unico strumento per riattivare il settore, oggi in difficoltà», ha commentato Anna Roscio, executive director Sales & Marketing imprese di Intesa Sanpaolo.

«Crediamo nella collaborazione fra imprese come strumento di supporto alla pubblica amministrazione nel sostegno all’economia», ha sottolineato Stefano Martinalli, direttore generale di Autotorino, aggiungendo che: «Proseguiamo nel piano di evoluzione verso l’essere sempre più operatori di servizi alla nuova mobilità, ma anche soggetto aggregatore di nuove opportunità per i clienti nelle aree finanziarie e assicurative».