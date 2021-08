Submariner Rolex Ref. 5514: ritrovato e venduto il modello “Comex”(la sua storia)

Venduto in asta a Montecarlo un raro modello “Submariner Comex”. L’orologio usato dalla Compagnie Maritime d’Expertises (COMEX), i cui sub li indossano durante le loro immersioni

Il Submariner di Rolex è certamente uno dei segnatempo più iconici di sempre. Introdotto nel 1954 ed adibito ad un uso prettamente professionale, il Submariner ha accompagnato innumerevoli esploratori e subacquei. La fama di segnatempo duraturo ed affidabile ha reso il Submariner il segnatempo prediletto di molte forze armate, nonché di agenzie di esplorazione in ambito marino. La collaborazione più lunga e fertile fu quella intercorsa con la Comex francese, acronimo di Compagnie Maritime d’Expertises. Fondata nel 1961, la Comex è stata per lungo tempo leader nell’esplorazione dei fondali. Un’azienda d’eccellenza, che in pochi anni ha rivoluzionato lo studio degli abissi, la quale dovette fronteggiare le difficoltà generate dalle enormi pressioni di profondità mai esplorate prima.



Uno dei problemi più frequenti era la rottura del vetro negli orologi, causata dall’elio. Durante la risalita, l’elio veniva gradualmente espulso dalla camera di decompressione. Il segnatempo, invece, non riusciva ad espellerlo velocemente, generando al suo interno un’altissima differenza di pressione con l’esterno che ne causava, in ultimo, la rottura del vetro.

Founder Of COMEX, Henri Delauze [1970]



Questi episodi portarono la Comex a rivolgersi a Rolex per risolvere il problema. Il lavoro a quattro mani fra Rolex e Comex portò alla creazione di una valvola unidirezionale che permettesse l’uscita dell’elio durante la risalita, tecnologia che Rolex brevettò nel 1969 e il primo modello ad incorporarla fu il Sea-Dweller. Nel 1972 la Rolex introdusse esclusivamente per la Comex una referenza univoca mai venduta sul mercato: tale fatto eccezionale si è verificato solo in due occasioni nella storia della Maison. La Rolex infatti produsse la referenza 5514 esclusivamente per la Comex e la referenza 5517 per la Ministero della difesa inglese. In entrambi i casi gli orologi in questione presentavano una personalizzazione sia sul fondello che sul quadrante.

Realizzata in pochissimi esemplari e con un numero molto esiguo arrivato fino a noi, dato l’utilizzo in un ambiente di lavoro estremo, la referenza 5514 è oggi il diver più esclusivo e desiderato dai collezionisti. Reperirne uno in buone condizione è già una manna per pochi, possederne uno completo di corredo, lettere e memorabilia Comex costituisce un sogno per cui non vi è un prezzo. Anzi, un prezzo c’è o quantomeno un’aggiudicazione, avvenuta a luglio presso Artcurial Montecarlo. 318.500€ (Stima 60/80.000 €) per quello che in tanti hanno definito il 5514 più bello e completo mai apparso e che con un pizzico di patriottismo possiamo dire che è approdato proprio in Italia.





Un segnatempo da intenditori, perché solo un vero amante del genere può comprendere fino in fondo l’importanza della storia che questo Rolex 5514 si porta dietro.

La storia personale del subacqueo che lo ha indossato, l’evoluzione di Rolex e la storia delle esplorazioni marine sono alcuni fra le tante testimonianze che l’orologio ci trasmette, un fascino che va oltre il mondo del collezionismo e che lo rende appetibile per tutti gli appassionati di grandi imprese ed esplorazioni. Il 5514 in questione non ha visto intermediari, in quanto arriva direttamente dal proprietario originale, che è stato un dipendente della Comex dal 1975 al 1981.



Dopo essersi licenziato, il suo segnatempo è stato chiuso in cassetta ed ha rivisto la luce solo in occasione dell’asta di Artcurial. Insomma, come una reliquia che ci giunge intatta da un tempo lontano, questo Rolex 5514 non ha mai fatto un service, a garanzia della completa originalità e coevitá delle componenti. L’importanza dell’orologio è rimarcata da un corredo completissimo, che fa da pedigree e ne incornicia la storia, attraverso i libretti Comex dell’epoca, la tessera Comex del primo proprietario, vari badge originali e documenti che chiunque avrebbe il piacere di sfogliare, calandosi in toto nella realtà esplorativa dell’epoca. Il quadrante riporta, come in ogni 5514, l’affascinante scritta Comex che ribadisce come la referenza fosse fornita esclusivamente alla compagnia francese.









Particolare attenzione merita il fondello completamente diverso da quello standard, infatti è marcato Rolex Comex e riporta centralmente il numero di assegnazione al sommozzatore che lo ricevette in uso. Ora il Rolex 5514 si avvia verso una nuova vita, sicuramente più tranquilla e meno

giramondo di quella vissuta al polso del suo primo proprietario ma la passione con cui sarà custodito, siamo certi, sarà la medesima.

La ricerca è stata svolta per Arte di FIRSTonline da Lorenzo Rabbiosi di The Watch Boutique