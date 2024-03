Strage terroristica dell’Isis in sala concerti a Mosca e tumore della principessa Kate: due notizie che hanno sconvolto il mondo

Oltre 90 morti e oltre 150 feriti: è il bilancio provvisorio di un terribile attentato rivendicato dall’Isis in una sala concerti di Mosca. Shock anche per l’annuncio video della giovane principessa del Galles, Kate, di aver un tumore all’addome

Un sanguinoso attentato terroristico, rivendicato dall’Isis, in una sala concerti alla periferia di Mosca e l’annuncio in video della principessa del Galles, Kate, la moglie del principe William, di avere un tumore all’addome sono le due notizie che ieri sera hanno sconvolto il mondo.

L’attentato di Mosca, realizzato da 4 terroristi armati in tuta mimetica che hanno aperto il fuoco nella Crocus City Hall, ha provocato oltre 90 morti e 150 feriti. Dopo l’attentato è scoppiato un incendio che ha intrappolato altre vittime mentre i terroristi si sono dati alla fuga. In serata l’Isis ha rivendicato l’attentato ma la rivendicazione è ancora da verificare. Nei giorni scorsi però gli Stati Uniti avevano avvertito la Russia del rischio di attentati dell’Isis-K.

Non meno sorprendente l’annuncio in tv della principessa Kate che ha rivelato di avere un tumore all’addome per contrastare il quale ha già avviato il primo ciclo di chemioterapia. La principessa ha detto che la scoperta del tumore è avvenuta dopo l’operazione subita all’addome ed è stato uno “shock”. Un periodo davvero infausto per la monarchia inglese, considerando che, oltre a Kate, anche re Carlo III, che ieri ha elogiato il coraggio della principessa, ha ammesso di avere un tumore che sta curando.