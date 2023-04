Stellantis semplifica e rafforza i servizi di finanziamento e leasing in Europa con due nuove strutture

Una nuova società per la vendita a rate (Stellantis Financial Services) partner Santander o Bnp Paribas a seconda dei Paesi, e sul leasing si consolida Leasys in collaborazione con Crédit Agricole. Venduta Fca Bank

Nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing per Stellantis. Il gruppo nato dalla fusione di Fca e Psa ha messo ordine nel settore leasing e vendita a rate, snellendo e riducendo il numero di società che operano a livello europeo e riordinando le joint venture con gli istituti di credito partner. Nascono così le nuove organizzazioni Stellantis Financial Services (ex Banque PSA Finance) e Leasys (che consolida le attività di Leasys e Free2move Lease), mentre Fca Bank – partnership al 50% tra Fca e Crédit Agricole – passa al 100% della banca francese e si trasforma in Crédit Agricole Auto Bank. Le competenti autorità Antitrust e di regolamentazione del mercato, come spiega una nota, hanno approvato l’esecuzione di queste diverse operazioni.

“Oggi segna la nascita di Stellantis Financial Services, uno dei principali attori nei finanziamenti automobilistici europei, e del nuovo consolidato Leasys – ha dichiarato Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis -. Questa semplificazione consente un’agilità superiore per servire meglio i nostri clienti, commercializzando tutti i marchi Stellantis, rafforzando la competitività, sfruttando diverse sinergie. Ora in Europa con una società possiamo offrire tutti i brand del gruppo e nel leasing multimarche anche alcune macchine della concorrenza. Efficacia ed efficienza, grazie anche all’adozione di sistemi informatici unici e non differenti per società e Paesi”.

Stellantis, la nuova struttura per i servizi di finanziamento e leasing

“A seguito delle negoziazioni in esclusiva avviate il 17 dicembre 2021, Stellantis conferma l’entrata in vigore dei propri accordi con BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance”, spiega il colosso automobilistico. Prima esistevano tre entità finanziarie e due di leasing, per un totale di cinque società, che operavano a seconda degli Stati e dei diversi marchi che appartengono al gruppo. Adesso la nuova struttura di Stellantis prevede un’unica entità finanziaria, Stellantis Financial Services, per Paese che copre tutti i marchi Stellantis, in collaborazione con BNP Paribas Personal Finance e Santander Consumer Finance. In particolare, opera con BNP in Germania, Austria e Gran Bretagna, mentre nel resto d’Europa il socio è Santander.

Stellantis e Credit Agricole Consumer hanno poi creato una nuova società dedicata al leasing operativo multimarca, Leasys: una joint venture paritetica con Crédit Agricole Consumer Finance a seguito del consolidamento di Leasys e Free2move Lease. L’obiettivo è quello di diventare il leader europeo del leasing raggiungendo una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. La joint venture a marzo ha anche firmato un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività di Ald e LeasePlan rispettivamente in Portogallo e Lussemburgo.

La strategia di Stellantis

La strategia della casa automobilistica, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030, è quella di sfruttare meglio i suoi rami di servizi finanziari, con l’obiettivo di raddoppiare il suo reddito bancario netto entro il 2030 e il proprio margine di intermediazione, passando da 2,9 a 5,8 miliardi di euro. Semplificata anche la catena sia negli Usa sia in Cina.

L’andamento del titolo in Borsa e le vendite del primo trimestre 2023

Seduta poco vivace per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che mostra un incremento dello 0,59% a 16,77 euro per azione all’indomani dei dati sulle vendite di auto in Nord America e in Europa. Stellantis ha reso noto di aver registrato nel primo trimestre 2023 un calo del 9% delle vendite in Nord America, che rappresenta circa il 30% dei volumi e il 60% dell’Ebitda del gruppo.

Per quanto riguarda l’Europa, in particolare in Italia che vale circa il 9% dei volumi del gruppo, Stellantis a marzo ha registrato 58.986 immatricolazioni, in rialzo del 35,37%, quando il mercato è cresciuto del 40%. In Francia (circa 11% dei volumi), Stellantis ha visto le immatricolazioni auto salire del 26% a 57mila unità a marzo, quando i veicoli commerciali hanno segnato un calo del 14% a 14mila unità.