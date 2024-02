Stellantis, risultati 2023 oltre le attese: più ricavi e utili (+11%). Sale il dividendo (+16%) e buyback da 3 miliardi

Stellantis ha visto i ricavi aumentare del 6% a 189,5 miliardi e l’utile dell’11% a 18,6 miliardi. Mentre il risultato operativo rettificato è cresciuto solo dell’1% a 24,3 miliardi, con un margine sui ricavi del 12,8%, in lieve calo rispetto al 2022. Il ceo Tavares: “Saremo solidi anche in un 2024 turbolento”

Il 2023 è andato meglio delle attese per Stellantis. Nonostante le sfide del settore, il gigante dell’industria automobilistica nato dalla fusione tra Fca e Peugeot è riuscito a registrare un aumento dei ricavi netti del 6%, raggiungendo la cifra di 189,5 miliardi di euro, trainati da un incremento del 7% nei volumi di consegna consolidati. L’utile netto è aumentato dell’11%, raggiungendo i 18,6 miliardi di euro, mentre il risultato operativo rettificato è cresciuto solo dell’1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%, in discesa dal 13,5% del 2022. Questi risultati, sebbene positivi, mostrano una crescita più modesta rispetto agli anni precedenti, ma in ogni caso, superiori alle attese.

Guardando al flusso di cassa industriale netto, anche questo dato ha raggiunto la cifra record di 12,9 miliardi, evidenziando una crescita del 19% sul 2022.

Tavares: “Risultati Record nel 2023 e solidità anche nel 2024”

“Abbiamo recentemente superato i tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento – ha commentato Carlos Tavares, ceo di Stellantis –. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024. Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto, siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030″.

Successo delle vendite di veicoli a basse emissioni

Il colosso automobilistico ha ottenuto ottimi risultati nel settore dei veicoli a basse emissioni, con un aumento del 27% delle vendite nel 2023. A livello globale, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 31%. Negli Stati Uniti, Stellantis si è posizionata al primo posto per i veicoli ibridi e al secondo per quelli a basse emissioni, consolidando la sua presenza sul mercato nordamericano.

Dividendi e programma di riacquisto azionario

Stellantis ha dimostrato il suo impegno nei confronti degli azionisti attraverso la distribuzione di dividendi record, pari a 6,6 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente. Il dividendo proposto per il 2024 è di 1,55 euro per azione ordinaria, segnando un incremento del 16%, con data di stacco 22 aprile 2024. Inoltre, l’azienda ha annunciato un programma di buyback per il 2024 da 3 miliardi di euro, che include 0,5 miliardi per le azioni da destinare ai piani di remunerazione basati su azioni e all’acquisto di azioni da parte dei dipendenti.

“Sia il buyback che il dividendo che aumenta del 16% sono due degli elementi più entusiasmanti”, ha dichiarato il cfo di Stellantis, Natalie Knight, “e dimostrano che il business che facciamo è efficiente e funziona”. E per il 2024? “Sarà un anno turbolento” ha spiegato Knight aggiungendo però che l’azienda “ha già dimostrato la sua resilienza ed ecco perché confermiamo la previsione di un margine operativo a due cifre e un flusso di cassa netto positivo anche per l’anno in corso”.