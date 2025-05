Stellantis investe 388 milioni di dollari in Michigan: nuovo megahub Mopar per blindare il mercato Usa

Stellantis annuncia un investimento da 388 milioni di dollari per un hub logistico ad alta tecnologia vicino a Detroit. Il progetto punta a rafforzare la rete Mopar negli USA e anticipare i rischi legati a nuovi dazi americani

Stellantis ha annunciato un investimento da 388 milioni di dollari per la realizzazione di un nuovo hub logistico dedicato alla distribuzione dei ricambi Mopar, azienda produttrice di componenti per auto, a Van Buren Township, nel Michigan, area metropolitana di Detroit. Il progetto si inserisce in un contesto strategico complesso, tra esigenze operative, pressioni sindacali e tensioni commerciali crescenti tra Stati Uniti ed Europa. L’inaugurazione del nuovo Metro Detroit Megahub è prevista per il 2027.

L’intervento potrebbe rispondere anche a dinamiche di tipo geopolitico: non è escluso che Stellantis abbia voluto anticipare l’eventualità di nuovi dazi americani sulle importazioni europee.

Un hub ad alta tecnologia per velocizzare la rete Mopar

La nuova struttura sarà dotata di sistemi altamente automatizzati, tra cui AutoStore, una tecnologia avanzata di stoccaggio e prelievo che utilizza robot per movimentare ricambi all’interno di una griglia compatta. Questo permetterà di aumentare velocità e precisione degli ordini, ottimizzare lo spazio e migliorare la qualità del servizio ai concessionari e ai clienti finali.

“Con il Metro Detroit Megahub stiamo costruendo una rete di distribuzione più veloce, intelligente e affidabile – ha dichiarato Darren Bradshaw, vicepresidente senior di Mopar North America –. Questo investimento riflette il nostro impegno per l’innovazione, la sostenibilità e l’eccellenza operativa, offrendo al tempo stesso un ambiente di lavoro moderno e tecnologico ai nostri dipendenti”.

La nuova struttura accoglierà circa 488 lavoratori rappresentati dal sindacato UAW, provenienti da altri centri di distribuzione che Stellantis sta gradualmente dismettendo o ristrutturando, tra cui quelli di Center Line, Warren, Milwaukee e Marysville. Il Megahub andrà così a sostituire progressivamente l’attuale rete di centri regionali, puntando su una maggiore centralizzazione e modernizzazione.

Una strategia di consolidamento su scala nazionale

L’investimento a Detroit si inserisce nel più ampio piano di consolidamento della rete Mopar negli Stati Uniti. Dopo gli accordi con il sindacato Uaw siglati nel 2023, Stellantis ha già destinato quasi 120 milioni di dollari a nuove strutture e potenziamenti, come il nuovo impianto di East Fishkill, nello Stato di New York. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività sul mercato statunitense attraverso una logistica più efficiente e sostenibile.

Con questo ulteriore investimento, Stellantis conferma la volontà di radicarsi maggiormente sul territorio americano, non solo per migliorare il servizio post-vendita ma anche per contenere rischi regolatori e commerciali, in un contesto politico sempre più orientato al protezionismo. Il rafforzamento del marchio Mopar, da decenni sinonimo di ricambi e assistenza per i veicoli Chrysler, Jeep, Dodge e Ram, è parte integrante della strategia: nato nel 1937 e consacrato negli anni ’60, Mopar oggi rappresenta il cuore del servizio clienti per Stellantis in Nord America.