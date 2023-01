Stellantis e Exor: Andrea Agnelli si dimette dai due Cda. L’assemblea Juventus nomina il nuovo vertice

Andrea Agnelli annuncia il passo indietro nei Cda di Stellantis e Exor. Assemblea Juventus nomina il nuovo vertice: Ferrero presidente, Scanavino Ad. Le dichiarazioni

Andrea Agnelli presenterà le dimissioni dai suoi incarichi di consigliere nei Cda di Stellantis e Exor. Il presidente uscente della Juventus lo ha annunciato mentre è in corso l’assemblea della società calcistica.

“La mia decisione personale è che, con le assemblee delle società quotate alle quali partecipo come consigliere, farò un passo indietro” e questa scelta è stata fatta “in accordo con John Elkann, Ajay Banga e Carlos Tavares”, ha detto Agnelli. Si tratta di un “passo indietro indispensabile – ha aggiunto – per avere la libertà di pensiero e di azioni che altrimenti non avrei”. Agnelli resterà invece nel board della Giovanni Agnelli B.V.

Le dimissioni annunciate da Andrea Agnelli si intrecciano indissolubilmente con la vicenda dei conti Juventus, oggetto di indagine da parte della Procura di Torino con ipotesi di falso in bilancio, aggiotaggio, false comunicazioni al mercato e uso di fatture per operazioni inesistenti. In seguito all’indagine, lo scorso 29 novembre si è dimesso in blocco il Cda della Juventus e l’assemblea di oggi, 18 gennaio 2023, dovrà appunto nominare il nuovo vertice alla guida della società bianconera.

L’addio di Agnelli ai Cda si Stellantis e Exor segna un punto di svolta negli equilibri della finanziaria controllata dalla famiglia Elkann-Agnelli.

L’assemblea Juventus nomina il nuovo Cda: Ferrero presidente e Scanavino Ad

Con il voto favorevole del 99,99% del capitale presente l’assemblea Juventus ha approvato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. I consiglieri saranno cinque, in carica per tre anni fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio 2025. I membri del nuovo board, tratti dalla lista unica presentata dalla controllante Exor, sono Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone, Laura Cappiello.

“Obiettivi e ambizioni sportive non cambiano, come non cambiano quelle aziendali. Questo è parte della storia della Juventus che è sempre riuscita a coniugare successi sul campo con equilibrio finanziario e grande progettualità commerciale”. Sono le parole del nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, al termine della riunione del cda del club che gli ha conferito l’incarico, al termine dell’assemblea.

Poco prima il neo presidente Gianluca Ferrero aveva commentato in coda all’assemblea che lo ha eletto: “Un pensiero va ai tifosi di questa squadra, che sono sempre stati la sua forza e il suo cuore. Li ho trovati smarriti, dubbiosi, timorosi e preoccupati del futuro della nostra società. E qui per i tifosi voglio essere molto chiaro: quando ho assunto questo impegno, l’ho assunto con l’idea di dare il massimo per questa squadra. Assieme al cda e al nuovo amministratore delegato lavoreremo per costruire un futuro della Juventus che sia pari all’altezza di quello che è stato il suo passato”.

Ultimo aggiornamento alle 14:21 di mercoledì 18 gennaio 2023