Stellantis chiude la joint venture con Gac: non produrrà Jeep in Cina. La Borsa approva

Stellantis annuncia l’uscita ordinata dalla joint venture con il produttore cinese, dopo lo stop anche con Dongfeng. E in Borsa il titolo sale

Stellantis chiude l’esperienza di produzione in Cina. Dopo l’accordo quadro con Dongfeng, si avvia a conclusione anche il capitolo della joint venture con Gac. Il piano per l’acquisizione di una quota di maggioranza nel gruppo cinese (passando dal 50 al 75%) non ha fatto passi avanti, perciò Stellantis “collaborera con il Gruppo Gac per una ordinata cessazione della joint venture costituita nel marzo 2010, che negli ultimi anni è stata in perdita, e riconoscerà un onere di svalutazione non monetario di circa 297 milioni di euro nei risultati del primo semestre 2022”, così informa una nota del gruppo. La semestrale sarà presentata il prossimo 28 luglio.

In Cina Stellantis punterà “sulla distribuzione di prodotti d’importazione per il marchio Jeep in Cina, per sfruttare il potenziale del marchio e dei suoi modelli iconici attraverso un approccio ‘asset-light’ “. Il marchio Jeep, precisa ancora la nota del gruppo automobilistico, “continuerà a rafforzare la propria offerta in Cina con una più ampia gamma di veicoli d’importazione elettrificati, destinati a superare le aspettative dei clienti cinesi”.

Stellantis chiude con Gac e le azioni volano

La notizia della chiusura della produzione in Cina fa volare le azioni Stellantis che crescono del 3,2% a Milano a 12,23 euro. Alla Borsa di Parigi, Stellantis guadagnai 2,29% a 12,24 euro. Per Equita, sono “da verificare gli effetti di questa mossa a ulteriore dimostrazione delle difficoltà nell’identificazione di una soluzione per aumentare la penetrazione del mercato cinese”. Sempre sul fronte cinese, venerdì sera, Stellantis ha reso noto di aver trovato “un accordo relativo ai 99,2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute da Dongfeng, che rappresentano il 3,16% del capitale sociale di Stellantis”.