Accordo quadro Stellantis-Dongfeng per l’uscita definitiva dal capitale: possibile riacquisto delle azioni

Stellantis ha annunciato un accordo quadro con Dongfeng Motor che prevede il possibile riacquisto di azioni da parte della casa italo-francese. Si avvia il percorso di uscita definitiva del gruppo cinese dal capitale

Dongfeng si prepara ad uscire completamente dal capitale di Stellantis. Il percorso di uscita potenziale è stato definito con un accordo quadro (Heads of agreement) annunciato da Stellantis con un comunicato. “Stellantis Nv e Dongfeng Motor (Hong Kong) International Company Limited, una consociata di Dongfeng Motor Group Company Limited – precisa la nota – hanno stipulato un accordo relativo ai 99,2 milioni di azioni ordinarie di Stellantis possedute da Dongfeng, che rappresentano il 3,16 per cento del capitale sociale di Stellantis. In conformità con l’accordo – prosegue il comunicato – Dongfeng può presentare di volta in volta un’offerta di vendita a Stellantis, di tutte o di una parte delle azioni ordinarie Stellantis in possesso di Dongfeng. Stellantis avrà il diritto, ma non l’obbligo, di accettare tale proposta e di acquistare le azioni Stellantis offerte alla media dei prezzi di chiusura per azione su Euronext Milano per il periodo di cinque giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data in cui Dongfeng presenta l’offerta”.

Nel caso in cui Dongfeng decida di cedere una qualsiasi parte delle sue azioni ordinarie Stellantis attraverso un processo di accelerated book build (Abb), Dongfeng offrirà a Stellantis l’opportunità di intervenire come investitore principale in tale transazione, al prezzo di offerta risultante dal processo Abb.

“Qualsiasi acquisto di azioni ordinarie Stellantis da parte di Stellantis da Dongfeng sarà effettuato in base all’autorità concessa dall’assemblea generale del 13 aprile 2022, eventualmente rinnovata o estesa. Stellantis segnalerà al mercato l’eventuale accettazione di un’offerta da parte di Dongfeng e l’ acquisto delle azioni offerte.

Si avvia dunque a conclusione la joint venture tra Stellantis e Dongfeng. Il gruppo cinese aveva ceduto l’1,1% di Stellantis in gennaio con un incasso di circa 665 milioni di euro. La cessione era avvenuta attraverso una procedura per il collocamento privato di 35 milioni di azioni della casa automobilistica italo-francese. La cessione avvenne al prezzo di circa 19 euro per azione, in linea con le quotazioni di mercato, portando Dongfeng all’attuale 3,3%.

A settembre 2021 Dongfeng aveva già ceduto l’1,15% della sua partecipazione, allora con uno sconto del 2,6% rispetto ai corsi del titolo.