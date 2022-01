Stellantis si rafforza in Cina e sale al 75% della Jv con Gac

Si tratta di un “elemento fondamentale del piano per la costruzione di nuove basi in Cina”, spiega Stellantis in una nota – Titolo in rialzo a Piazza Affari

Stellantis mette nel mirino la Cina e avvia una razionalizzazione delle sue attività nella Repubblica Popolare. La società ha annunciato l’intenzione di incrementare la sua quota azionaria in Gac-Stellantis, la joint venture formata nel marzo 2010 con il gruppo cinese Guangzhou Automobile, salendo dal 50% al 75%.

“L’annuncio è un elemento fondamentale del piano di Stellantis per la costruzione di nuove basi per la sua attività in Cina”, sottolinea il colosso automobilistico italo-francese in una nota.

L’accordo, soggetto al via libera del governo cinese, rappresenta dunque un passo importante nella strategia di rafforzamento in Cina. Ricordiamo infatti che lo scorso settembre, Stellantis ha reso nota l’intenzione di creare un’organizzazione operativa semplificata “Stellantis Jeep” per sviluppare il marchio nel mercato cinese. “La Jv è ora in grado di supportare l’efficienza di questa strategia integrata “One Jeep” in Cina, focalizzata sullo stabilimento produttivo di Changsha che sta attualmente preparando il lancio del modello Compass”, si legge nella nota del gruppo.

Ulteriori dettagli sui progetti di Stellantis per il mercato cinese saranno annunciati il primo marzo prossimo, nell’ambito della presentazione ad Amsterdam del nuovo piano strategico del gruppo.

“Si tratta del primo passo di rilancio del business del gruppo in Cina, strutturalmente in ritardo rispetto agli altri principali competitor”, ha commentato Equita Sim.

A Piazza Affari, il titolo Stellantis guadagna l’1,68% del suo valore, raggiungendo quota 17,696 euro.