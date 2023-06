Starbucks nell’occhio del ciclone per i licenziamenti di sindacalisti: l’agenzia del Lavoro Usa indaga

La catena di caffetterie è sempre più sotto osservazione per il trattamento riservato ai dipendenti sindacalizzati, tanto che alcuni azionisti hanno richiesto una valutazione esterna delle sue pratiche lavorative. La vicenda è finita anche al Senato Usa

Howard Schultz, il fondatore di Starbucks, ha puntato molto sull’immagine della sua catena di caffè, presentata come un simbolo della liberalità americana, un luogo in cui i lavoratori sono rispettati e la diversità è accolta. Tuttavia, nonostante la sua reputazione di miliardario di Brooklyn e ex candidato democratico alle presidenziali, sembra che Schultz non sia stato in grado di gestire le relazioni con i suoi dipendenti. Da quando i dipendenti di Starbucks si sono organizzati in un sindacato, sono state riportate centinaia di persone licenziate, mettendo in discussione le affermazioni di Schultz sulla tutela dei diritti dei lavoratori. Il Washington Post ha dedicato a Starbucks un lungo articolo che ripercorre tutta la storia dei rapporti con i dipendenti alla luce dell’ultimo licenziamento, quello di una giovane barista di 25 anni, Lexi Rizzo.

Starbucks denunciata dai sindacati

Numerose denunce sono state presentate al National Labor Relations Board (Nlrb), l’agenzia governativa responsabile dell’applicazione delle leggi sul lavoro negli Stati Uniti in relazione alla contrattazione collettiva. Starbucks è stata accusata di pratiche sindacali illegali, come il licenziamento di dipendenti iscritti al sindacato, lo spionaggio dei lavoratori e la chiusura dei negozi durante le campagne sindacali.

In risposta a ciò, l’azienda ha rilasciato un comunicato affermando di rispettare il diritto dei dipendenti di prendere decisioni sulla rappresentanza sindacale senza temere ritorsioni e di impegnarsi per una contrattazione collettiva in buona fede per i negozi in cui un sindacato sia stato correttamente certificato. Starbucks ha negato di aver violato le leggi sul lavoro statunitensi e ha accusato l’Nlrb di favorire il sindacato.

Infatti, Schultz è stato convocato dal Congresso per un’udienza il 29 marzo ma senza che siano state prese decisioni a carico dell’azienda che da anni è sotto osservazione per le pratiche nei confronti dei propri dipendenti . Nel corso dell’udienza, i Democratici della Camera hanno rivelato che l’ispettore generale dell’Nlrb ha aperto un’indagine sulle questioni relative alle azioni dell’azienda.

Gli azionisti chiedono una revisione delle pratiche dell’azienda

Nel marzo scorso, il 52% degli azionisti ha approvato una proposta di esame esterno per verificare se Starbucks rispetta le promesse fatte nella sua Dichiarazione globale sui diritti umani del 2020 riguardo al rispetto degli standard internazionali del lavoro. Finora, l’azienda non ha fornito dettagli su chi condurrà l’esame né su come sarà effettuato.

Tra gli azionisti che hanno sollevato la questione, vi sono Trillium Asset Management, che gestisce circa 44 milioni di dollari di azioni, e i fondi pensione pubblici della città di New York. Nel mese scorso hanno incontrato il CEO Laxman Narasimhan per discutere la revisione delle relazioni con i dipendenti.

La revisione interna dovrebbe esaminare sia i mercati internazionali che gli Stati Uniti e valutare le azioni dell’azienda sia prima che dopo l’adesione dei negozi al sindacato Workers United. Si prevede che coinvolgerà anche il contributo dei lavoratori stessi e proporrà soluzioni se dovessero emergere casi di danni o politiche che non supportano i diritti dei lavoratori. Sembra però che l’azienda abbia posticipato la data di completamento della revisione alla fine del 2023, circa tre mesi in più rispetto a quanto annunciato in precedenza.