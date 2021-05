Spazio, Esa e Enea Tech insieme per investimenti e ricerca

La Space economy al centro dell’accordo tra i due enti per le possibili ricadute sulla vita di tutti i giorni. Webinar con Cristoforetti, i link

Lo Spazio attira sempre più gli investitori e la Space Economy fa scintille in Borsa. Il settore dello Spazio e delle sue Tecnologie si sta sempre più affermando come uno dei motori di crescita economica più efficaci e innovativi, riconosciuto tale anche dall’Ocse, ed esprime la sua efficacia e le sue potenzialità oltre il confine del comparto spaziale in senso stretto. È sull’innovazione, motore intrinseco del settore, che si concentra infatti l’attenzione. Ecco perché un nuovo modello di partnership pubblico/privato si sta affermando in Europa per favorirne lo sviluppo e rafforzarne la competitività nazionale.

PER SAPERNE DI PIÙ LEGGI ANCHE: 2021 alla conquista dello Spazio: il ruolo dell’Italia

Un esempio di queste opportunità è l’accordo tra l’Esa, l’Agenzia spaziale europea, e l’Enea Tech, il fondo italiano per il trasferimento tecnologico istituito dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) con una dotazione di 500 milioni di euro. L’intesa è finalizzata a “identificare opportunità e strategie comuni per lo sviluppo di progetti e tecnologie nel settore della New Space Economy”, annuncia il comunicato congiunto dei due organismi. Ne discuteranno oggi Samantha Cristoforetti, l’arcinota astronauta oggi all’Esa, il direttore dell’Agenzia spaziale Luca del Monte e la presidente di Enea Tech Anna Tampieri.

L’intento di Esa ed Enea Tech è di sviluppare, grazie a questo accordo, “specifici progetti nell’industria spaziale, un comparto anche economico di grande vitalità per le nuove sfide del settore – precisa la nota congiunta – ma molto interessante per le ricadute tecnologiche e pratiche che le scoperte più avanzate hanno anche nella vita quotidiana sulla terra”. Soprattutto, si tratterà di muoversi insieme per favorire l’incontro tra la ricerca spaziale e la comunità degli investitori.

PER SAPERNE DI PIÙ LEGGI ANCHE: Avio in orbita a Piazza Affari: boom di richieste per Internet nello spazio

Quali sono allora le potenziali ricadute dallo spazio alla vita di tutti i giorni? Gli esempi non mancano: “Sempre più aspetti della nostra vita si basano su segnali e dati satellitari, stimolando rilevanti investimenti economici, così come molti dei sistemi sviluppati per gli ambienti spaziali trovano nuovi utilizzi nei settori della medicina, della purificazione degli ambienti e dell’acqua, dei materiali innovativi”, precisa Tampieri. Materiali avanzati e mobilità aerea saranno altri settori in cui la collaborazione tra i due enti potrà dare buoni risultati.

Per partecipare al webinar ci si può collegare a questo link.