Sotheby’s: Bottiglie per tabacco da fiuto come opere d’arte, splendida collezione privata in asta

Sotheby’s presenta una raffinata collezione di bottiglie da tabacco da fiuto, collezionate da Tuyet Nguyet e suo marito Stephen Markbreiter dagli anni ’70 in poi. Offerte fino al 4 giugno 2021.

Le bottiglie di tabacco da fiuto sono microcosmi di opere d’arte cinesi. Le collezioni più belle sono più di una somma delle sue parti in miniatura, che insieme raccontano la storia della ricchezza e del potere dell’ultima dinastia imperiale della Cina. Tuyet è stato uno dei primi membri della The International Chinese Snuff Bottle Society ed è stato eletto membro onorario. Alla prima convention a cui partecipò nel 1973, fu colpita dal desiderio della Società di educare le persone sulla storia e la fabbricazione delle bottiglie di tabacco da fiuto. Da allora in poi, ha sempre sostenuto la società e ha accolto gli altri collezionisti nei loro viaggi di passaggio a Hong Kong. La vendita di Sotheby’s comprende una gamma caleidoscopica di snuff bottle di diversi materiali, ed è particolarmente ricca di vetri sovrapposti, di cui era appassionata. Molte delle bottiglie sono state incluse nella mostra “Creazioni celesti” presso l’University Museum and Art Gallery, University of Hong Kong nel 2005.

Di seguito alcuni esempi, caratteristiche e stime:

Una bottiglia da fiuto “baco da seta” in vetro rosa a doppia sovrapposizione verde smeraldo e giallo Scuola di Yangzhou, dinastia Qing, XIX secolo

Stima:

40.000 – 60.000 HKD

Una bottiglia di tabacco da fiuto ‘studiosi’ faux-bois terra di famille-rose Marchio di sigillo e periodo di Qianlong

Stima:

30.000 – 50.000 HKD

Una bottiglia da fiuto “draghi” in vetro blu con sovrapposizione verde dinastia Qing, XVIII-XIX secolo

Stima:

30.000 – 50.000 HKD

Una bottiglia da fiuto “studiosa” in vetro dipinto all’interno con iscrizione Di Ma Shaoxuan, circa 1900 | 1900

Stima:

30.000 – 50.000 HKD

Una bottiglia da fiuto in porcellana famille-rose Marchio sigillo e periodo di Qianlong

Stima:

30.000 – 50.000 HKD

Bottiglia da fiuto ottagonale in giada bianca sfaccettata Dinastia Qing, XVIII secolo

Stima:

30.000 – 50.000 HKD

Una bottiglia da fiuto in lapislazzuli dinastia Qing, XVIII – XIX secolo

Stima:

20.000 – 30.000 HKD

Una bottiglia da fiuto smaltata Canton “soggetto europeo” Marchio e periodo di Qianlong

Stima:

15.000 – 20.000 HKD

Una bottiglia da fiuto “cani pechinesi e piccioni” in gres Yixing con fondo blu dinastia Qing, periodo Daoguang

Stima:

30.000 – 50.000 HKD