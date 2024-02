Sostenibilità: Hera migliora la performance nell’indice Cdp. Inclusa nella Top 1% del Sustainability Yearbook 2024 di S&P Global

La multiutility emiliana si conferma tra i leader europei per la sostenibilità e per la lotta al climate change. Ottenuto il livello A- nella valutazione condotta da Carbon Disclosure Project mentre con un punteggio di 82 su 100 è tra le migliori aziende del settore secondo S&P Global

Hera si conferma tra i leader europei per la sostenibilità e per la lotta al climate change. La multiutility emiliana, attiva nei settori ambiente, energia e idrico, ha ottenuto il livello “A-“ nella valutazione condotta da CDP (ex Carbon Disclosure Project), organizzazione internazionale no-profit specializzata nella valutazione delle strategie e performance sul clima adottate dalle aziende. Un risultato, superiore alla media del settore energy utility e alla media europea (entrambe pari a B).

Inoltre, Gruppo Hera, per il quarto anno consecutivo, è stata inclusa tra le “Top 1%” delle Multi and Water Utilities nel Sustainability Yearbook 2024 di S&P Global (dove è considerata una delle 759 migliori aziende al mondo per le performance di sostenibilità).

Riconoscimenti che premiano l’impegno di Hera verso lo sviluppo sostenibile e la creazione di valore condiviso per il territorio.

La valutazione di Carbon Disclosure Project

Hera ha ottenuto il livello A- nella valutazione di CDP, segnando un notevole miglioramento rispetto al B ottenuto nel 2022. È stata valutata massimamente (A) per la gestione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico e per la precisione dei dati sulle emissioni, comprese quelle indirette.

Il CDP è un’organizzazione no-profit indipendente che fornisce alle aziende e ai paesi uno strumento per misurare, rilevare, gestire e condividere informazioni globali sul cambiamento climatico, fungendo da punto di riferimento per gli investitori. La compilazione del questionario CDP richiede di misurare e rendicontare tutte le performance e le iniziative per ridurre le emissioni di gas serra.

Le aziende sono valutate in base alla strategia di decarbonizzazione, all’efficacia degli sforzi per ridurre le emissioni e i rischi climatici, per sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio, e per la completezza e trasparenza delle informazioni fornite, incluse le migliori pratiche ambientali.

Il Sustainability Yearbook di S&P Global

Il Sustainability Yearbook di S&P Global, basato sui risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA), evidenzia e classifica a livello globale le aziende più meritevoli in termini di performance ESG (Ambientale, Sociale e di Governance).

La valutazione delle performance di sostenibilità aziendale condotta da S&P Global ha collocato Hera tra il “Top 1%” delle aziende più performanti del settore. Con un punteggio ESG di 82/100, contro una media settoriale di 43/100, Hera ha confermato la sua leadership sia nell’ambito ambientale che in quello sociale, ottenendo il punteggio massimo tra le Multi and Water Utilities.

L’adesione quest’anno è stata altamente competitiva: su oltre 9.400 aziende valutate nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023, suddivise per 62 settori, solo 759 aziende sono state incluse nel Sustainability Yearbook 2024, e solo 66 di queste sono state classificate come “Top 1%”. Hera è tra queste.