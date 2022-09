Sondaggi Ghisleri: doppio sorpasso con Fdi davanti al Pd e Calenda-Renzi che scavalcano Berlusconi

Due novità, un doppio sorpasso e un testa a testa sono i sorprendenti risultati che emergono dall’ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri a meno di un mese dalle elezioni

I sondaggi elettorali, si sa, vanno sempre presi molto con le pinze perchè l’elettorato è mobile e molti elettori non ancora hanno deciso se e come votare e infine perchè dipende da come i sondaggi vengono condotti. Ma i sondaggi di Euromedia di Alessandra Ghisleri sono da sempre considerati altamente affidabili, sia per la riconosciuta professionalità sia per l’indipendenza della sondaggista ligure. Le sue ultime rilevazioni sono sorprendenti e segnalano quattro novità: 1) secondo gli intervistati, le vere novità di questa campagna elettorale sono due, sia pure per ragioni molto diverse: da un lato la Meloni e dall’altro Calenda; 2) dopo un lungo testa a testa, se si votasse oggi, Fratelli d’Italia sarebbe il primo partito davanti al Pd; 3) il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi è in netta ascesa e ha scavalcato quel che resta di Forza Italia di Silvio Berlusconi; 4) tra la Lega, che è ancora davanti, e i Cinque Stelle è in corso un testa a testa il cui risultato finale è tutto da vedere.

Ma esaminiamo le novità punto per punto.

PERCHE’ MELONI E CALENDA SONO CONSIDERATE LE VERE NOVITA’ DI QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE

Secondo le ultime rilevazioni della Ghisleri, Giorgia Meloni e Carlo Calenda sono, per ragioni differenti, ritenute le due vere novità di questa campagna elettorale. Perchè? La Meloni perchè è una leader femminile – che è una novità di non poco conto nella stantia politica italiana – e perchè, a parte un incarico ministeriale di serie B nel primo Governo Berlusconi, non è mai stata premier e non ha mai avuto incarichi di governo rilevanti. La novità di Calenda, oltre che nel suo tentativo di scardinare il bipopulismo di destra e di sinistra, è invece ritenuta tale perchè il capo di Azione è leader da poco tempo e non è mai stato premier, pur essendo stato ministro dell’Industria nel Governo Renzi.

FRATELLI D’ITALIA DELLA MELONI E’ DAVANTI AL PD DI LETTA

Il duello tra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e il Pd di Enrico Letta è naturalmente la madre di tutte le battaglie elettorali, anche per effetto del Rosatellum che premia le coalizioni. Anche se, diversamente da quanto cerca di far credere la Meloni, il primo partito non necessariamente sarà quello incaricato di formare il prossimo governo perchè la prassi vuole che il Capo dello Stato, nel conferire l’incarico tenga conto non solo di chi ha preso più voti ma anche e soprattutto di chi ha maggiori possibilità di raccogliere la maggioranza in Parlamento. In ogni caso, secondo le ultime rilevazioni, il partito della Meloni avrebbe superato il Pd attestandosi al 24,6% contro il 23,1% del partito di Letta.

CALENDA E RENZI SCAVALCANO BERLUSCONI

Ma la più sorprendente novità delle ultime rilevazioni della Ghisleri è il sorpasso del Terzo polo riformista, composto da Azione di Calenda e da Italia Viva di Renzi, che negli ultimi giorni avrebbe superato Forza Italia. Il Terzo Polo è attestato attualmente al 7,4% contro il 7% di Berlusconi che probabilmente sta pagando la sua sudditanza alla Lega e la fuoriuscita dell’ala moderata del suo partito, rappresentata soprattutto dalle ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini che non per caso sono passate con Calenda.

TESTA A TESTA TRA LA LEGA E I CINQUE STELLE

Interessante è anche il duello tra la Lega di Matteo Salvini e i Cinque Stelle di Giuseppe Conte. Per ora è in vantaggio la Lega che ha in tasca il 12,5% contro il 12,3% dei Cinque Stelle ma la battaglia è apertissima e il Capitano sembra aver perso lo smalto degli anni d’oro mentre Conte, dimenticandosi di essere stato per due volte Presidente del Consiglio, fa leva sul residuo populismo dei Cinque Stelle, che hanno perso l’ala governista di Luigi Di Maio.