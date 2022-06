SolidWorld Group verso la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan il 6 luglio: Ipo in arrivo a Piazza Affari

Il gruppo copre tutte le fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing – Egm è il segmento di Piazza Affari dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita

Ipo in arrivo a Piazza Affari per SolidWorld, gruppo attivo nel settore delle tecnologie digitali e in particolare della stampa 3D. La società comunica in una nota di aver presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il debutto è previsto per il 6 luglio prossimo.

Fondato agli inizi degli anni Duemila da Roberto Rizzo, presidente e amministratore delegato, SolidWorld Group è la holding di un gruppo italiano composto da undici società, che copre tutte le fasi della filiera digitale dedicata al 3D Digital Manufacturing (software 3D, stampanti 3D e servizio di additive manufacturing).

L’obiettivo dell’azienda è supportare e accelerare la trasformazione digitale delle imprese e il passaggio delle aziende clienti, oltre 8 mila nel corso degli anni, verso la Fabbrica 4.0. I principali settori di riferimento sono Automotive, Aerospace, Design, Sport System, Luxury e Machinery automation. Il gruppo opera attraverso 14 sedi operative, 3 poli tecnologici e oltre 150 dipendenti. Al 31 dicembre 2021, il valore della produzione consolidato era pari a 58,2 milioni di euro.