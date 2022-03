Solar di Foscarini: con la lampada disegnata da Massaud il balcone diventa di designTerza

Ovunque le richieste di case con uno spazio esterno sono aumentate. Il Made in Italy risponde alla richiesta con prodotti di design per l’outdoor, tra essi c’è Solar di Foscarini

Dopo che la pandemia di Covid-19 ha costretto le famiglie in tutto il mondo a vivere mesi e mesi chiuse in casa, le richieste di abitazioni con balcone, terrazza o giardino sono aumentate ovunque, tanto che il valore di questa tipologia residenziale ha registrato una crescita a doppia cifra.

Ma c’è di più, perché gli spazi outdoor stanno diventando sempre più confortevoli, con mobili e luci di design e creano atmosfere ed effetti sempre più particolari. Uno di essi è la celeberrima Solar disegnata da Jean Marie Massaud per Foscarini.

Balconi e terrazzi: prezzi delle abitazioni in aumento

Negli Usa il 60 per cento di chi intende comprare casa lo fa solo se trova un’abitazione con spazio outdoor, nelle grandi città francesi il valore delle abitazioni con outdoor supera addirittura del 30 per cento quello delle altre senza terrazzo né balcone.

Mentre in Italia gli aumenti vanno dal 5,6 al 8 per cento, perché vivere all’aperto significa avere un piccolo grande spazio aperto che aiuta a sopportare lunghe permanenze al chiuso. E subito il made in Italy ha sfornato splendidi esemplari di mobili e oggetti per l’esterno di gran design, visibili al prossimo Salone del Mobile (Fiera Rho Milano, dal 7 al 12 giugno).

Lampada da esterno Solar di Foscarini disegnata da Jean Marie Massaud. Prezzo: a partire da 600 euro

Solar di Foscarini: la luce di design per il balcone

Cominciamo una selezione delle novità proprio dall’outdoor, con questa enigmatica semisfera lucente, Solar di uno dei brand più celebri al mondo, la Foscarini che dal 1982, realizza spettacolari lampade nell’isola di Murano, collezionando premi come il Compasso d’oro e riconoscimenti in tutti i concorsi internazionali.

Solar, disegnata da Jean Marie Massaud, è una lampada da terra in polietilene, poggiata sul suolo, coperta da un piano circolare che ne scherma la luce e funziona anche da piano di appoggio, stampato in gres. Si presenta diritto e complanare rispetto al bordo esterno così da far scivolare la pioggia. La base è retrattile in modo da poter inclinare Solar fino a 15°. Il cavo elettrico è rivestito in neoprene per uso esterno, senza interruttore per una sicurezza assoluta; è dimmerabile per creare effetti diversi secondo le ore e le attività, producendo molteplici effetti e atmosfere.