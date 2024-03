Snam premiata alla Camera per l’impegno nel volontariato di competenza

Le attività dei volontari del gruppo coordinati da Fondazione Snam Ets, hanno incontrato il favore della giuria del premio “Volontari@work”

Due iniziative di volontariato promosse da Snam si sono aggiudicate oggi, in una cerimonia tenutasi alla Camera dei Deputati, il premio nazionale per il volontariato di competenza nell’ambito della prima edizione di “Volontari@work”, ideato e organizzato da Fondazione Terzjus.

Le due iniziative premiate

La giuria presieduta da Luciano Violante, presidente della fondazione Leonardo ha premiato due iniziative realizzate in collaborazione con Fondazione Snam Ets: E-Lab (Empowerment Lab) e Donare per Imparare.

La prima nasce nel 2021 con l’obiettivo offrire ai professionisti degli enti del terzo settore (Ets) l’occasione di rafforzare le proprie capacità gestionali e organizzative, grazie a sessioni di tutoraggio online con i volontari che condividono l’esperienza professionale maturata. Dal 2021 sono state 3.646 le ore dedicate dai volontari a E-Lab, con 87 percorsi svolti, diverse regioni coinvolte di cui 9 al Centro-Sud e 233 partecipazioni di volontari.

Donare per Imparare è invece un’iniziativa che punta a migliorare la capacità delle scuole di rispondere alle sfide legate a povertà energetica, povertà educativa, povertà alimentare e transizione digitale. I volontari di Snam entrano nelle classi per approfondire insieme agli studenti quattro percorsi formativi che trattano i temi al centro della strategia di Fondazione Snam Ets e che sono stati sviluppati in partenariato con diversi enti del Terzo Settore. Nel solo 2023, il progetto ha visto l’adesione di 75 scuole provenienti da 12 diverse regioni – di cui 5 al Sud – il contributo attivo di 85 volontari Snam e la donazione di più di 1.000 device che Snam non utilizza più e che sono stati ricondizionati grazie alla partnership con Fondazione Italiana Accenture ETS.

Intervenuto per ritirare il premio per conto di Snam, il direttore del distretto Centro Occidentale del gruppo, Giovanni Russo, ha così commentato: “Siamo da tempo impegnati in un percorso di condivisione di competenze ed esperienze maturate in oltre 80 anni di storia, consapevoli che anche attraverso queste attività si può contribuire a una transizione energetica realmente sostenibile. Siamo molto contenti che gli sforzi profusi da Snam e dalla sua Fondazione in questa direzione siano stati riconosciuti e salutiamo con grande favore la nascita di un Premio attraverso il quale le migliori pratiche possono essere messe in condivisione e mutuate anche da altri.”