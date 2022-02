Snam premia le prime startup inserite nel programma focalizzato sull’idrogeno

Snam arruola la svizzera EH Group e la francese Atawey per un percorso di accelerazione focalizzato sull’idrogeno – Menzione speciale per l’italiana Particular Materials

Snam ha premiato le prime startup entrate a far parte di Hyaccelerator, il programma di accelerazione focalizzato sull’idrogeno promosso dall’azienda lo scorso ottobre. A vincere sono state la francese Atawey, attiva nelle stazioni di rifornimento, e la svizzera EH Group, specializzata nelle celle a combustibile. Per loro si aprirà un percorso di accelerazione e mentorship di sei mesi assieme alla multinazionale italiana Particular Materials che sarà inserita in un programma speciale di R&D di Snam dedicato a tecnologie promettenti in fase di sviluppo.

Alla prima call hanno partecipato circa 70 startup da tutto il mondo; una cinquantina le candidature europee e una ventina quelle provenienti da Usa e Asia. Le aree di business hanno spaziato sull’intera filiera dell’idrogeno, dalla produzione al trasporto, allo stoccaggio e agli utilizzi finali in settori industriali e nella mobilità. La selezione è stata operata da una giuria composta dai top manager dell’azienda di San Donato Milanese.

L’obiettivo del programma è valorizzare le tecnologie a maggior potenziale per accelerare lo sviluppo dell’idrogeno e contribuire in tal modo agli sforzi di decarbonizzazione del sistema economico, in linea con gli obiettivi climatici nazionali e internazionali.