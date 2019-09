Snam allarga all’Austria la mobilità sostenibile con Gnl

Snam ha firmato un protocollo d’intesa con la partecipata TAG e con OMG: si va dalla possibile realizzazione di nuovi impianti allo sviluppo degli approvvigionamenti

Snam promuove la mobilità sostenibile in Austria. L’azienda guidata da Marco Alverà, la partecipata TAG e OMV hanno firmato un accordo che incentiva la mobilità green a gas naturale liquefatto.

Il protocollo d’intesa è stato firmato In Austria dall’Ad di Sanm Marco Alverà e dai Managing Director di TAG GmbH, Daniele Gamba e Rudolf Starze. L’accordo prevede di esplorare potenziali opportunità per il GNL nel settore dei trasporti austriaco che andranno dalla possibile realizzazione di un impianto di liquefazione di piccola taglia (GNL small-scale) allo sviluppo degli approvvigionamenti e del mercato GNL nel paese.

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ha dichiarato: “Con questa collaborazione vogliamo promuovere la mobilità sostenibile a gas naturale in Austria, facendo leva sulla nostra esperienza di successo in Italia. Il nostro Paese ha il maggior numero di distributori di gas naturale compresso (oltre 1.300) e liquefatto (oltre 50) in Europa e Snam sta investendo per rafforzare ulteriormente la rete. Il gas è la soluzione più immediata per ridurre l’inquinamento da polveri sottili e le emissioni di CO2 nei trasporti leggeri e pesanti, oltre ad avere un grande potenziale in quelli marittimi e ferroviari. Inoltre, grazie al biometano e al bio-GNL, sta gradualmente diventando una risorsa rinnovabile, aprendo la strada a un’ulteriore decarbonizzazione della mobilità”.

Nel frattempo, a Piazza Affari, il titolo Snam guadagna l’1,63% a 4,538 euro, realizzando una delle migliori performance del Ftse Mib che in apertura sale dello 0,19% a 21.940 punti.