Sms aziendali, a Vodafone e Tim multa da 10 milioni

L’Antitrust ha multato Vodafone e Tim per abuso di posizione dominante, al termine di due distinti procedimenti istruttori che si sono conclusi il 13 dicembre scorso.

Vodafone e Tim multate per gli sms informativi. Lo ha deciso l’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), che al termine di due distinti procedimenti istruttori ha stabilito che le due società tlc hanno compiuto abuso di posizione dominante sul mercato degli sms informativi aziendali

L’Antitrust ha multato Vodafone e Tim per quasi 10 milioni complessivi, al termine di due distinti procedimenti istruttori che si sono conclusi il 13 dicembre scorso. “In entrambi i casi, gli operatori – dice una nota del Garante – hanno adottato condotte idonee a compromettere la capacità competitiva dei concorrenti attivi in tale mercato”.

In ragione della gravità della condotta, l’Autorità ha deciso perciò di comminare, nel dettaglio, sanzioni amministrative pecuniarie alle società Vodafone Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A pari rispettivamente a € 5.843.814 e € 3.717.988. La notizia è arrivata lo stesso giorno di quella, relativa alle bollette a 28 giorni, secondo la quale l’Agcom ha stabilito che i quattro operatori di telefonia mobile dovranno non solo pagare multe per la pratica illecita, ma anche stornare le somme indebite percepite dai clienti nelle prossime bollette.