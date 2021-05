Smart working in montagna: Airbnb e il Trentino lanciano concorso

L’iniziativa di Airbnb in collaborazione con il Trentino: le tre migliori storie di telelavoro vinceranno un coupon da 1.000 euro per trascorrere una settimana a lavorare in una baita sulle Dolomiti

E’ vero che piano piano si sta tornando alla normalità e al lavoro in presenza in ufficio, ma a qualcuno potrebbe venire ancora l’idea di un’estate in smart working, magari in mezzo alla natura. Dopo quella (forzata) del 2020, anche la bella stagione in arrivo quest’anno potrebbe prestarsi a riconsiderare alcune scelte di vita, allontanandosi dai ritmi (non ancora frenetici, ma ci si tornerà) delle città e approfittando della tecnologia per lavorare da remoto da ovunque, anche da luoghi molto isolati, per riscoprire il piacere e la tranquillità della natura. Quando si scelgono l’aria pulita e il silenzio il primo collegamento è con la montagna, e quando si pensa alla montagna non si può non pensare al Trentino. Ecco perché Visit Trentino, l’ente turistico della provincia autonoma, e Airbnb hanno lanciato una curiosa e suggestiva iniziativa: un premio da 1.000 euro per fare una settimana di smart working in una baita sulle Dolomiti del Trentino.

Per quanto riguarda la location, la bellezza è garantita e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Per ottenere invece il coupon messo in palio da Airbnb bisogna candidarsi compilando un form sul sito della piattaforma di case vacanza e raccontare la propria esperienza di telelavoro. Le tre storie di smart working “che hanno dimostrato il miglior spirito di adattamento e la maggior creatività” verranno premiate con la possibilità di trascorrere una settimana in una baita in montagna e di testare, grazie all’aiuto di una psicologa, tutti i benefici che offre il lavoro a strettissimo contatto con la natura, anche in condizioni che si potrebbero definire quasi estreme, rispetto a quelle a cui siamo abituati nella nostra quotidianità cittadina fatta di connessioni Wifi quasi sempre efficienti e di servizi di ogni tipo a portata di mano. Al concorso può accedere chiunque, anche chi non è iscritto ad Airbnb (però per riscuotere l’eventuale vincita dovrà iscriversi): basta raccontare entro il 31 maggio una propria esperienza significativa, in massimo 150 parole.

Oltre al coupon da 1.000 euro utilizzabile per il soggiorno da 6 notti in una località del Trentino, dove ci si potrà recare con al massimo un accompagnatore, i tre vincitori otterranno anche due buoni da 50 euro da spendere entro il 31 dicembre 2021 su Airbnb. Per quanto riguarda l’affiancamento della psicologa, la fase di rilevazione è solo su base volontaria e prevede due test di autovalutazione su alcuni aspetti come: livello di stress, percezione bilanciamento vita privata/vita lavorativa, produttività percepita. I test saranno somministrati all’inizio e al termine dei soggiorni e verranno analizzati da una psicologa che rilascerà una valutazione scritta. Un’occasione per tutti: per Airbnb per promuovere la stagione estiva, per il Trentino per attirare turisti e magari fare tendenza, per ognuno di noi per sperimentare un modo di vivere e lavorare diverso, e probabilmente molto più salutare.